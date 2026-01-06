Trwa Turniej Czterech Skoczni, a przed nami ostatni etap rywalizacji w Bischofshofen.

Kwalifikacje wygrał Domen Prevc, który jest blisko zwycięstwa w TCS.

Polacy w komplecie awansowali do konkursu, a najlepszy z nich był Kacper Tomasiak.

Sprawdź, o której godzinie skoki dzisiaj i gdzie możesz je obejrzeć!

Kacper Tomasiak ponownie zaprezentował się bardzo dobrze w Turnieju Czterech Skoczni. W Innsbrucku zajął ósme miejsce. - Wytrzymałem presję. Te dwa skoki były porównywalne. Na progu wyglądały lepiej niż w sobotę - powiedział Tomasiak w Eurosporcie. We wczorajszych kwalifikacjach w Bischofshofen zajął 14. miejsce i był najlepszy z Polaków, którzy w komplecie awansowali do zawodów. 18-latek jest 10. w klasyfikacji całej imprezy. - Trzeba jeszcze utrzymać tę pozycję - powiedział młody skoczek.

Rozbieg skoczni im. Paula Ausserleitnera w Bischofshofen jest specyficzny. Ma 118,5 m długości, jest mniej stromy, a zawodnicy po ruszeniu się z belki muszą dłużej wytrzymać w pozycji najazdowej, zanim wybiją się w progu. - Wszyscy mnie straszyli tą skocznią, ale nie było tak źle. Moje skoki są stabilne, a we wtorek powinny być super. Celowo nie daję z siebie maksimum w skokach treningowych i kwalifikacjach - wyjaśnił Tomasiak na antenie Eurosportu.

- Nie wymagajmy od Kacpra, żeby stawał na podium. Niech najpierw zadomowi się w czołowej dziesiątce. Jest bardzo powtarzalny. Jego niedzielne skoki były lepsze niż w kwalifikacjach - podkreślał trener polskiej kadry Maciej Maciusiak.

Turniej Czterech Skoczni: Kacper Tomasiak z kolejnym sukcesem. To miejsce zajmuje w Pucharze Świata

Najlepszy w Oberstdorfie i Ga-Pa Domen Prevc mógł zostać czwartym z kolei zawodnikiem z kompletem czterech zwycięstw w jednej edycji TCS - po Svenie Hannawaldzie (2001/02), Kamilu Stochu (2017/2018) i Ryoyu Kobayashim (2018/19). Minimalna porażka w Innsbrucku przekreśliła te marzenia, ale tylko katastrofa może pozbawić Słoweńca triumfu w turnieju i premii w wysokości 100 tys. franków. W klasyfikacji generalnej TCS ma aż 41,4 pkt przewagi.

Skoki dzisiaj, we wtorek 6.01.2026: O której konkurs w Bischofshofen?

Na wtorek 6 stycznia 2026 r. zaplanowano konkurs PŚ w Bischofshofen zamykający rywalizację w Turnieju Czterech Skoczni. Początek pierwszej serii o godzinie 16.30. Transmisja TV na TVN i Eurosporcie 1.

Program 74. Turnieju Czterech Skoczni:

1. konkurs - Oberstdorf (Niemcy)

28 grudnia, niedziela

14.00 - oficjalny trening

16.30 - kwalifikacje

29 grudnia, poniedziałek

15.00 - seria próbna

16.30 - pierwsza seria konkursowa

---------------------------------

2. konkurs - Garmisch-Partenkirchen (Niemcy)

31 grudnia, środa

11.00 - oficjalny trening

16.00 - kwalifikacje

1 stycznia 2025, czwartek

12.30 - seria próbna

14.00 - pierwsza seria konkursowa

---------------------------------

3. konkurs - Innsbruck (Austria)

3 stycznia, sobota

11.45 - oficjalny trening

14.30 - kwalifikacje

4 stycznia, niedziela

12.00 - seria próbna

13.30 - pierwsza seria konkursowa

---------------------------------

4. konkurs - Bischofshofen (Austria)

5 stycznia, poniedziałek

14.00 - oficjalny trening

16.30 - kwalifikacje

6 stycznia, wtorek

15.00 - seria próbna

16.30 - pierwsza seria konkursowa