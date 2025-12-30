Domen Prevc triumfował w Oberstdorfie, rozpoczynając Turniej Czterech Skoczni, a Kacper Tomasiak był najlepszym Polakiem.

Dzisiaj, we wtorek 30.12.2025, nie odbędą się żadne skoki w ramach Turnieju Czterech Skoczni.

Sprawdź pełny harmonogram kolejnych konkursów TCS i dowiedz się, kiedy ponownie zobaczymy skoczków w akcji!

Kacper Tomasiak był 14., Kamil Stoch - 17., Paweł Wąsek - 28., Maciej Kot - 33., a Piotr Żyła - 36. w inauguracyjnym konkursie narciarskiego Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Wygrał Słoweniec Domen Prevc.

Debiutujący w TCS Tomasiak skoczył 128,5 m. Wystarczyło to do pokonania Fina Niko Kytosaho. Stoch uzyskując 131 m, okazał się lepszy od Japończyka Tomofumiego Naito. Wąsek osiągnął 122 m, pokonując Kota - 121 m i 123,1 pkt. Żyła uzyskał 123 m i 118,8 pkt, przegrywając z Estończykiem Arttim Aigro. W drugiej serii Wąsek skoczył 118,5 m, co dało mu łącznie 238 pkt. Stoch uzyskał 131,5 m i 271,2 pkt, a Tomasiak - 131,5 m i 279,7 pkt.

Po pierwszej serii Domen Prevc prowadził po skoku na 141,5 m. W drugiej osiągnął 140 m i triumfował notą 316,7 pkt. Tschofenig uplasował się na drugiej pozycji. Skoczył 132 m i 134 m. Austriak stracił do zwycięzcy 17,5 pkt. Trzeci był Niemiec Felix Hoffmann, który po skokach na 132,5 m i 136 m otrzymał notę 297,3 pkt. Timi Zajc początkowo był drugi (ex aequo z Tschofenigiem), ale po kontroli sprzętu okazało się, że nogawki jego kombinezonu były za długie o trzy milimetry.

Domen Prevc jest pierwszym Słoweńcem, który triumfował na Schattenbergschanze w Oberstdorfie. - To brzmi niewiarygodnie. Bardzo się z tego cieszę, że ściągnąłem klątwę z tej skoczni. Musiałem być cały czas skoncentrowany. Udało mi się przełożyć energię na dobre skoki - powiedział w rozmowie z Eurosportem

Turniej Czterech Skoczni: Czy są skoki we wtorek 30.12.2025?

Drugi konkurs Turnieju Czterech Skoczni odbędzie się w niemieckim Garmisch-Partenkirchen (1 stycznia), trzeci - już w Austrii - w Innsbrucku (4 stycznia), a czwarty - w Bischofshofen (6 stycznia). Wtorek 30 grudnia 2025 r. to w Turnieju Czterech Skoczni dzień przerwy.

Program 74. Turnieju Czterech Skoczni:

1. konkurs - Oberstdorf (Niemcy)

28 grudnia, niedziela

14.00 - oficjalny trening

16.30 - kwalifikacje

29 grudnia, poniedziałek

15.00 - seria próbna

16.30 - pierwsza seria konkursowa

---------------------------------

2. konkurs - Garmisch-Partenkirchen (Niemcy)

31 grudnia, środa

11.00 - oficjalny trening

16.00 - kwalifikacje

1 stycznia 2025, czwartek

12.30 - seria próbna

14.00 - pierwsza seria konkursowa

---------------------------------

3. konkurs - Innsbruck (Austria)

3 stycznia, sobota

11.45 - oficjalny trening

14.30 - kwalifikacje

4 stycznia, niedziela

12.00 - seria próbna

13.30 - pierwsza seria konkursowa

---------------------------------

4. konkurs - Bischofshofen (Austria)

5 stycznia, poniedziałek

14.00 - oficjalny trening

16.30 - kwalifikacje

6 stycznia, wtorek

15.00 - seria próbna

16.30 - pierwsza seria konkursowa