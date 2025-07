ITIA po raz kolejny udowodniła, że nie ma taryfy ulgowej dla oszustów. W ostatnich latach organizacja zintensyfikowała działania mające na celu wyeliminowanie korupcji i procederu ustawiania meczów, co skutkuje licznymi zawieszeniami dla graczy na całym świecie. Kary są zróżnicowane i zależą od skali przewinień. Najnowszy komunikat ITIA rzuca cień na profesjonalne rozgrywki, a jego głównym "bohaterem" jest tajski tenisista Natthasith Kunsuwan. Został on uznany za winnego aż 39 naruszeń Programu Antykorupcyjnego w Tenisie (TACP) i w konsekwencji ukarany 12-letnim zakazem gry.

Tenisista przyznał się do ustawiania meczów

Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem wydanym przez ITIA, Kunsuwan przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Lista jego przewinień jest długa i obejmuje między innymi manipulowanie wynikami spotkań, przyjmowanie pieniędzy w zamian za ustawienie meczu oraz niezgłaszanie prób korupcyjnych, których był świadkiem lub celem.

Agencja potwierdziła, że zawodnik w pełni współpracował podczas dochodzenia, co mogło mieć wpływ na ostateczny wymiar kary, choć i tak jest ona niezwykle surowa. Oprócz długiej dyskwalifikacji, nałożono na niego grzywnę w wysokości 75 000 dolarów, z czego 56 250 dolarów zostało warunkowo zawieszone. Oznacza to, że Kunsuwan będzie mógł wrócić do profesjonalnego tenisa najwcześniej w 2036 roku.

Tajski tenisista Natthasith Kunsuwan został zawieszony na okres 12 lat po przyznaniu się do 39 naruszeń Programu Antykorupcyjnego w Tenisie (TACP). Kunsuwan przyznał się do naruszeń TACP w latach 2022-2024, w tym do manipulowania wynikami, przyjmowania pieniędzy za ustawianie meczów oraz niezgłaszania prób korupcyjnych – czytamy w oświadczeniu.

Kolejne surowe wyroki w świecie tenisa

Sprawa Kunsuwana to niejedyny przypadek opisany w najnowszym komunikacie ITIA. W tym samym oświadczeniu potwierdzono, że surowa kara spotkała również francuskiego zawodnika Jaimee Floyda Angele. Został on zawieszony na pięć lat i trzy miesiące. Angele przyznał się do ustawienia jednego meczu w 2022 roku w zamian za korzyść majątkową. Będzie mógł wznowić karierę tenisową dopiero pod koniec 2029 roku.

Kolejnym ukaranym jest były reprezentant Szwecji, urodzony w Brazylii Christian Lindell. Otrzymał on siedmioletni zakaz gry w tenisa za złamanie dwóch punktów kodeksu antykorupcyjnego. W jego przypadku sprawa była powiązana z głośną aferą dotyczącą syndykatu ustawiającego mecze w Belgii. Na liście znalazł się również były francuski tenisista Samuel Bensoussan, który otrzymał karę niemal dwuletniego zawieszenia.

