Billie Jean King Cup: Kiedy gra Iga Świątek w Gorzowie? O której godzinie mecze Polek?

Iga Świątek po intensywnym sezonie wraca do Polski, by poprowadzić reprezentację w Billie Jean King Cup.

W Gorzowie Wielkopolskim Polki zmierzą się z Nową Zelandią i Rumunią, które wystąpią bez swoich największych gwiazd.

Sprawdź dokładny terminarz meczów i dowiedz się, kiedy Iga Świątek wyjdzie na kort, by powalczyć o awans.

Iga Świątek w tym sezonie rozegrała aż 79 meczów, najwięcej w całym tourze. Mimo zmęczenia zdecydowała się na koniec wystąpić jeszcze w narodowych barwach. W wybudowanej dwa lata temu Gorzów Arenie będzie mogła liczyć na głośny doping rodaków.

- Atmosfera na pewno będzie świetna, a wsparcie ogromne. Jestem za nie bardzo wdzięczna. I myślę tu o całym sezonie, bo jeżdżąc po świecie zawsze widzę czerwono-białe flagi na trybunach. Kibice nie zawodzą. Nie mogę się też doczekać. Na pewno damy z siebie wszystko - zapewniła w rozmowie z PZT liderka naszej drużyny.

Razem z Igą Świątek w reprezentacji Polski zagrają tym razem Katarzyna Kawa, debiutująca w kadrze Linda Klimovicova (naturalizowana Czeszka) oraz Martyna Kubka. Rywalkami naszych tenisistek będą reprezentacje Nowej Zelandii (piątek, godz. 15) i Rumunii (niedziela, godz. 15).

Przeciwniczki w Gorzowie wystąpią bez największych gwiazd. W składzie Nowozelandek zabraknie Lulu Sun (nr 88), a jej rodaczki, które pojawią się w Polsce, nie łapią się do Top-800 rankingu singlistek. Dużo groźniejsze powinny być Rumunki, ale one też pojawiły się bez dwóch najwyżej notowanych zawodniczek - Jaqueline Cristian (nr 39) i Sorany Cirstei (nr 44). Ich liderką będzie Elena Gabriela-Ruse (nr 99). Transmisja z turnieju na Polsacie Sport.

Iga Świątek zagra w Gorzowie po występie w WTA Finals, który - co sama podkreślała - był dla niej dużym rozczarowaniem. Nie udało jej się wyjść z grupy.

"Minęło już kilka dni, ale chciałam powiedzieć ogromne DZIĘKUJĘ za wsparcie podczas WTA Finals. Poziom był niesamowity i mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się osiągnąć lepszy wynik, ale cieszyłam się z tego wyzwania i jestem mega zmotywowana, żeby dalej się rozwijać i udoskonalać swoją grę coraz bardziej. Będzie jeszcze czas, żeby napisać więcej i porządnie podsumować sezon, ale na razie... do zobaczenia w Gorzowie Wielkopolskim!" - napisała Iga na Instagramie.

Kiedy mecze Polski w BJK Cup w Gorzowie? Terminarz

piątek 14 listopada: Polska - Nowa Zelandia godz. 15

sobota 15 listopada: Rumunia - Nowa Zelandia godz. 15

niedziela 16 listopada: Polska - Rumunia godz. 15

