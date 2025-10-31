Iga Świątek powiedziała to przed WTA Finals. Kluczowa deklaracja

Ostatni turniej w sezonie

Choć ma dopiero 24 lata, to będzie to już piąty występ Świątek w turnieju kończącym sezon najlepszych zawodniczek świata. Przed rokiem triumfowała w tej imprezie, sięgając po tytuł mistrzyni.

Tym razem rozstawiona z numerem dwa Polka trafiła do trudnej grupy, w której zmierzy się kolejno z Madison Keys, Jeleną Rybakiną oraz Amandą Anisimową. Będą to jej pierwsze mecze od trzech tygodni – ostatni występ zanotowała 10 października, przegrywając w ćwierćfinale turnieju w Wuhan z Jasmine Paolini.

Iga Świątek pełna nadziei przed startem

– Fizycznie czuję się naprawdę dobrze. W Warszawie mieliśmy intensywny blok treningowy i mam nadzieję, że efekty zobaczymy tutaj. Kort jest bardzo podobny do tego z poprzedniego roku. Największym wyzwaniem pozostaje wysokość nad poziomem morza – piłka potrafi tu naprawdę wysoko odskoczyć – powiedziała Świątek, cytowana przez Adama Romera na portalu X.

Pierwsze spotkanie w fazie grupowej liderka polskiego tenisa rozegra w sobotę o godzinie 16:00, a jej rywalką będzie Madison Keys, z którą dotychczas ma korzystny bilans – pięć zwycięstw i dwie porażki.

