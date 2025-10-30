Legenda nie ma wątpliwości przed WTA Finals: Iga Świątek jest z nich najtwardsza!

"Super Express": Słynna Martina Navratilova powiedziała przed WTA Finals, że Iga była w tym sezonie tak chimeryczna, że jest dla niej jak zagadka, a jej forma w Rijadzie to niewiadoma. Zgadza się pan z taką oceną?

Wojciech Fibak: Nie zgodzę się, to żadna niewiadoma. Wierzę w Igę, bo ona zawsze potrafiła świetnie się przygotować do najważniejszych imprez i dla mnie przed każdym turniejem jest faworytką. Wierzę, że będzie co najmniej półfinał, a ona zawsze mierzy najwyżej. Finał byłby sukcesem i tego jej życzę. W losowaniu trafiła do - tu użyję terminologii piłkarskiej - grupy śmierci. Ale z drugiej strony, jest to turniej mistrzyń, więc trudno oczekiwać, że będzie się grało z łatwymi rywalkami. Tutaj grają już najlepsze tenisistki na świecie.

- Iga trafiła do grupy z Madison Keys, Amandą Anisimovą i Jeleną Rybakiną czyli rywalkami bardzo silnymi fizycznie i mocno bijącymi. Nie brakuje głosów, że Aryna Sabalenka wylosowała łatwiej...

- To jest tak, że jak się patrzy na talerz osoby siedzącej obok restauracji. Często się okazuje, że mamy ochotę, na to co ma ten drugi. Wydaje się, że w tej drugiej grupie byłoby łatwiej, ale potem może się okazać, że Sabalence będzie trudniej awansować do półfinału niż Idze. Jestem optymistą. W tenisie, jak w każdym innym sporcie, zawsze są jakieś niespodzianki, ale uważam, że Iga jest z nich wszystkich najtwardsza, psychicznie jest najsilniejsza. Zawsze walczy o każdy punkt, do tego jest najszybsza na korcie. Poradzi sobie.

- Zacznie od meczu z Madison Keys, która długo leczyła kontuzję i nie grała od US Open.

- Poza tym Amerykanka po triumfie w Australian Open już niczego tak naprawdę w tym sezonie nie pokazała. Teraz leczyła kontuzję. Dlatego wydaje się, że Iga, Rybakina i Anisimova Keys pokonają.

Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz w WTA Finals 2025?

Iga Świątek pierwszy mecz w WTA Finals 2025 zagra z Madison Keys, a to spotkanie zostanie rozegrane w sobotę 1 listopada o godzinie 16 polskiego czasu. Transmisja TV z WTA Finals na antenie Canal+ Sport 2.

Terminarz WTA Finals 2025 (godz. w czasie polskim)

1 listopada 2025

godz. 13.30: mecz debla

godz. 16: I. Świątek - M. Keys

ok. godz. 18: A. Anisimova - J. Rybakina

ok. godz. 20: mecz debla

2 listopada 2025

godz. 13: mecz debla

ok. godz. 15: A. Sabalenka - J. Paolini

ok. godz. 17: C. Gauff - J. Pegula

ok. godz. 19: mecz debla