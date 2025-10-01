Iga Świątek się doczekała! Jest pierwsza w rankingu. Aryna Sabalenka daleko w tyle

Iga Świątek liderką rankingu UTR

Iga Świątek ewidentnie jest "w gazie". Polska tenisistka w połowie bieżącego roku zdecydowanie wróciła na właściwe tory. Prawdziwym popisem Igi była wygrana w Wimbledonie. Do historii turnieju przeszedł finał, w którym nasza zawodniczka wprost zdemolowała Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. Cały - bardzo jednostronny pojedynek - trwał zaledwie 57 minut. Później Iga Świątek potwierdziła klasę, zwyciężając w turniejach w Cincinatti i w Seulu. To właśnie po tej ostatniej wiktorii najlepsza polska tenisistka awansowała na pierwsze miejsce w rankingu UTR. Wiele osób uważa, że ta klasyfikacja lepiej oddaje faktyczny poziom zawodniczek niż ranking WTA, w którym Iga Świątek plasuje się obecnie na 2. miejscu. Prowadzi Aryna Sabalenka. W rankingu UTR sytuacja Białorusinki tak różowo nie wygląda.

Ranking UTR czym jest? Iga Świątek przed Coco Gauff i Aryną Sabalenką

Ranking Universal Tennis Rating (UTR) - inaczej niż WTA - premiuje zwycięstwa z wyżej notowanymi rywalkami. Dzięki temu, że uwzględnia tylko wyniki z turniejów, które odbyły się w ostatnich miesiącach, daje lepszy obraz na faktyczną dyspozycję zawodniczek niż ranking WTA. W pierwszej setce rankingu UTR - poza liderką Igą Świątek - znalazły się jeszcze dwie Polki: Magda Linette i Magdalena Fręch. Pierwsza z nich zajmuje 50. miejsce, a druga - 93. Aryna Sabalenka sklasyfikowana została dopiero na trzecim miejscu. Druga jest Amerykana Coco Gauff. A tak wygląda pierwsza dziesiątka rankingu UTR:

Iga Świątek (Polska) Coco Gauff (USA) Aryna Sabalenka (Białoruś) Jelena Rybakina (Kazachstan) Jekaterina Aleksandrowa (Rosja) Mirra Andriejewa (Rosja) Qinwen Zheng (Chiny) Marketa Vondrousova (Czechy) Amanda Anisimova (USA) Elina Switolina (Ukraina)

