Iga Świątek się doczekała! Jest pierwsza w rankingu. Aryna Sabalenka daleko w tyle

Iga Świątek liderką rankingu UTR
Iga Świątek ewidentnie jest "w gazie". Polska tenisistka w połowie bieżącego roku zdecydowanie wróciła na właściwe tory. Prawdziwym popisem Igi była wygrana w Wimbledonie. Do historii turnieju przeszedł finał, w którym nasza zawodniczka wprost zdemolowała Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. Cały - bardzo jednostronny pojedynek - trwał zaledwie 57 minut. Później Iga Świątek potwierdziła klasę, zwyciężając w turniejach w Cincinatti i w Seulu. To właśnie po tej ostatniej wiktorii najlepsza polska tenisistka awansowała na pierwsze miejsce w rankingu UTR. Wiele osób uważa, że ta klasyfikacja lepiej oddaje faktyczny poziom zawodniczek niż ranking WTA, w którym Iga Świątek plasuje się obecnie na 2. miejscu. Prowadzi Aryna Sabalenka. W rankingu UTR sytuacja Białorusinki tak różowo nie wygląda.
Ranking UTR czym jest? Iga Świątek przed Coco Gauff i Aryną Sabalenką
Ranking Universal Tennis Rating (UTR) - inaczej niż WTA - premiuje zwycięstwa z wyżej notowanymi rywalkami. Dzięki temu, że uwzględnia tylko wyniki z turniejów, które odbyły się w ostatnich miesiącach, daje lepszy obraz na faktyczną dyspozycję zawodniczek niż ranking WTA. W pierwszej setce rankingu UTR - poza liderką Igą Świątek - znalazły się jeszcze dwie Polki: Magda Linette i Magdalena Fręch. Pierwsza z nich zajmuje 50. miejsce, a druga - 93. Aryna Sabalenka sklasyfikowana została dopiero na trzecim miejscu. Druga jest Amerykana Coco Gauff. A tak wygląda pierwsza dziesiątka rankingu UTR:
- Iga Świątek (Polska)
- Coco Gauff (USA)
- Aryna Sabalenka (Białoruś)
- Jelena Rybakina (Kazachstan)
- Jekaterina Aleksandrowa (Rosja)
- Mirra Andriejewa (Rosja)
- Qinwen Zheng (Chiny)
- Marketa Vondrousova (Czechy)
- Amanda Anisimova (USA)
- Elina Switolina (Ukraina)