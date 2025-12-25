Pojedynki Igi Świątek z Jeleną Rybakiną elektryzują kibiców obu tenisistek i trudno oprzeć się wrażeniu, że Polka i Kazaszka również traktują te starcia niezwykle prestiżowo i wyjątkowo mocno się na nie mobilizują. Dlatego często ich mecze stoją na bardzo wysokim poziomie. Bilans tej rywalizacji to obecnie 6-5 dla naszej gwiazdy, która jednak po serii czterech tegorocznych zwycięstw przegrała z Rybakiną 6:3, 1:6, 0:6 w fazie grupowej WTA Finals w Rijadzie. Rozpędzona "Ryba" była wtedy w kosmicznej formie i triumfowała w kończących sezon mistrzostwach, zgarniając rekordową premię w wysokości 5,235 mln dolarów i awansując na 5. miejsce w rankingu.

Jelena Rybakina po minionym sezonie udzieliła wywiadu kazachskiemu serwisowi Tengri TV. Dziennikarz zadał między innymi pytanie, czy pochodząca z Moskwy tenisistka czuje się lepsza od Igi Światek. Rybakina odparła bez wahania: - Iga? Oczywiście, że jest ode mnie lepsza. Za każdym razem walczymy ze sobą, ale jeśli spojrzeć na statystyki, to zdaję sobie sprawę, że Iga jest oczywiście lepsza pod względem stabilności oraz tego, ile już wygrała i to w tak młodym wieku. Patrząc na to, jakie miała sezony rok i dwa lata temu, to jej wyniki są rewelacyjne - stwierdziła Jelena Rybakina,

A Iga Świątek po przylocie zachwyciła na uroczystej świątecznej kolacji.

Teraz Iga Świątek i Jelena Rybakina powalczą w rozgrywkach pokazowych World Tennis Continental Cup w Shenzhen. Polka będzie członkinią Drużyny Europy, która w dniach 26-28 grudnia zmierzy się z Drużyną Świata. W obu zespołach wystąpi po dwóch mężczyzn i po dwie kobiety. Koleżanką naszej gwiazdy w drużynie będzie Szwajcarka Belinda Bencic. - Bardzo lubię Belindę. Grałyśmy ze sobą dużo ciężkich meczów. Dlatego dobrze, że tym razem będę ją miała po swojej stronie - uśmiechała się Polka. Jej kolegami w Drużynie Europy będą Monakijczyk Valentin Vacherot i Włoch Fabio Cobolli.

Iga Świątek promując turniej w Shenzhen, nie kryła entuzjazmu, że zagra w tym mieście. - Chińscy kibice są niesamowici! Kiedy grałam w tym kraju, na każdym kroku czułam ich niesamowite wsparcie. Dlatego cieszę się, że będę mogła tam wrócić i znów to poczuć. To wspaniała sprawa, że zawodniczki z WTA stworzą jeden zespół z zawodnikami z ATP. Szykuje się fajna zabawa, a jako Europa na pewno stworzymy zgrany zespół - stwierdziła Iga Świątek.

Kiedy gra Iga Świątek z Jeleną Rybakiną w Shenzhen?

Mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina w turnieju pokazowym WTCC w Shenzhen zostanie rozegrany w piątek 26 grudnia ok. godziny 11.30 polskiego czasu, po zakończeniu meczu Bencic - Wang. Transmisja TV na antenie Canal+ Sport 2. Poniżej plan rozgrywek. Godziny meczów według czasu polskiego.

Piątek, 26 grudnia:

godz. 10:00: ceremonia otwarcia

potem: Belinda Bencic - Xinyu Wang

potem ok. godz. 11.30: Iga Świątek - Jelena Rybakina

Sobota, 27 grudnia:

godz. 3:00: Flavio Cobolli - Zhizhen Zhang

potem ok. godz. 4.30: Iga Świątek - Xinyu Wang

godz. 10:00: Valentin Vacherot - Andriej Rublow

potem: Belinda Bencic/Flavio Cobolli - Xinyu Wang/Zhizhen Zhang

Niedziela, 28 grudnia:

godz. 3:00: Valentin Vacherot - Zhizhen Zhang

potem: Belinda Bencic - Jelena Rybakina

godz. 10:00: Andriej Rublow - Flavio Cobolli

potem ok. godz. 11.20: Iga Świątek/Valentin Vacherot - Jelena Rybakina/Andriej Rublow

