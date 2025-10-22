Koszmar Kamila Majchrzaka! Miał rywala na tacy, był o krok od sprawienia sensacji

Kamil Majchrzak był krok od sprawienia sensacji! Bolesna porażka

Polski tenisista po trwającym dwie godziny i 43 minuty meczu przegrał z szóstym w światowym rankingu Amerykaninem Benem Sheltonem 7:6 (7-2), 3:6, 6:7 (7-9). Majchrzak, który do turnieju głównego awansował przez kwalifikacje, zajmuje w rankingu 70. miejsce i był bardzo blisko pokonania najwyżej notowanego w swojej ckarierze rywala. W tie-breaku trzeciego seta 29-letni piotrkowianin prowadził 6-4 i miał dwie piłki meczowe.

Od tego momentu inicjatywę przejął jednak Shelton. Sześć lat młodszy Amerykanin zdobył trzy punkty z rzędu i to on znalazł się o krok od zwycięstwa. Majchrzak pierwszą piłkę meczową przy własnym serwisie obronił, ale nieco później przy kolejnej, gdy serwował Shelton, był już bezradny.

Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani

Majchrzak tylko raz wygrał z zawodnikiem z Top 10 rankingu. W sierpniu w drugiej rundzie US Open wyeliminował dziewiątego na liście ATP Rosjanina Karena Chaczanowa. To właśnie starcie z Chaczanowem dało spory rozgłos polskiemu tenisiście, ponieważ spotkanie miało niezwykle dramatyczny przebieg. Polak przegrywał już 0:2 w setach, a w trakcie całego meczu obronił aż 5 meczboli! W końcu wyszarpał zwycięstwo i wszedł do 3. rundy US Open, co jest wyrównaniem jego najlepszego wyniku w tej imprezie (dokonał tego również w 2019 roku). Być może poprawiłby swój wynik, gdyby nie kontuzja, która wyeliminowała go z rywalizacji w meczu z Leandro Riedim.

