Koszmar Kamila Majchrzaka! Miał rywala na tacy, był o krok od sprawienia sensacji

Piotr Mika
Piotr Mika
żródło PAP
żródło PAP
2025-10-22 8:06

Kamil Majchrzak (ATP 70.) wrócił do cyklu ATP po zawieszeniu za złamanie przepisów antydopingowych i zrobił to z przytupem! We wrześniu wspiął się na najwyższe w karierze, 61. miejsce w rankingu ATP i zachwycił grą na US Open, choć musiał przedwcześnie wycofać się z powodu kontuzji. Teraz mógł sprawić sensację w turnieju ATP 500 w Bazylei, gdzie miał dwie piłki meczowe w starciu z 6. rakietą świata, Benem Sheltonem, ale ostatecznie nie zdołał wygrać!

Kamil Majchrzak

i

Autor: Associated Press

Kamil Majchrzak był krok od sprawienia sensacji! Bolesna porażka

Polski tenisista po trwającym dwie godziny i 43 minuty meczu przegrał z szóstym w światowym rankingu Amerykaninem Benem Sheltonem 7:6 (7-2), 3:6, 6:7 (7-9). Majchrzak, który do turnieju głównego awansował przez kwalifikacje, zajmuje w rankingu 70. miejsce i był bardzo blisko pokonania najwyżej notowanego w swojej ckarierze rywala. W tie-breaku trzeciego seta 29-letni piotrkowianin prowadził 6-4 i miał dwie piłki meczowe.

Utalentowane tenisistki wybrały grę dla USA zamiast Polski. PZT odpowiada ojcu sióstr Lincer

Kamil Majchrzak z narzeczoną Martą
20 zdjęć

Od tego momentu inicjatywę przejął jednak Shelton. Sześć lat młodszy Amerykanin zdobył trzy punkty z rzędu i to on znalazł się o krok od zwycięstwa. Majchrzak pierwszą piłkę meczową przy własnym serwisie obronił, ale nieco później przy kolejnej, gdy serwował Shelton, był już bezradny.

Aryna Sabalenka zagra mecz ze skandalistą! Niedawno ostro atakował Igę Świątek

Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani

Majchrzak tylko raz wygrał z zawodnikiem z Top 10 rankingu. W sierpniu w drugiej rundzie US Open wyeliminował dziewiątego na liście ATP Rosjanina Karena Chaczanowa. To właśnie starcie z Chaczanowem dało spory rozgłos polskiemu tenisiście, ponieważ spotkanie miało niezwykle dramatyczny przebieg. Polak przegrywał już 0:2 w setach, a w trakcie całego meczu obronił aż 5 meczboli! W końcu wyszarpał zwycięstwo i wszedł do 3. rundy US Open, co jest wyrównaniem jego najlepszego wyniku w tej imprezie (dokonał tego również w 2019 roku). Być może poprawiłby swój wynik, gdyby nie kontuzja, która wyeliminowała go z rywalizacji w meczu z Leandro Riedim.

Novak Djoković musiał wyjechać z Serbii! Poparł protesty studentów, naraził się władzy

Super Sport SE Google News
KAMIL MAJCHRZAK