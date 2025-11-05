Od 12 lat nikt nie przegrał tak jak Iga Świątek. Mecz z Rybakiną przeszedł do historii

Michał Skiba
2025-11-05 16:13

Iga Świątek po raz pierwszy w tym roku musiała uznać wyższość Jeleny Rybakiny. Polska tenisistka przegrała w turnieju WTA Finals w Rijadzie 6:3, 1:6, 0:6. Wynik ten, zwłaszcza przebieg trzeciego seta, najlepiej oddaje wymowna statystyka.

Iga Świątek

Autor: Associated Press

Piąty mecz w tym roku, pierwsza porażka

W poniedziałek Świątek i Rybakina spotkały się po raz piąty w tym sezonie. Dotychczas wszystkie mecze wygrywała Polka, jednak tym razem triumfowała Kazaszka – choć po pierwszym secie nic na to nie wskazywało. Świątek rozpoczęła spotkanie znakomicie, pewnie zwyciężając 6:3, lecz później jej gra całkowicie się załamała. Popełniała coraz więcej błędów, a Rybakina grała coraz pewniej i do końca meczu oddała rywalce tylko jednego gema.

Iga Świątek - Amanda Anisimova w WTA Finals 2025

Pierwsza taka od sytuacja od 12 lat

Jak zauważył serwis statystyczny OptaAce, Świątek została pierwszą zawodniczką od czasów Flavii Pennetty w 2013 roku, która w jednym sezonie przegrała trzy mecze z wynikiem 0:6 w decydującym secie. Takie sytuacje miały miejsce w starciach z Aryną Sabalenką (półfinał Roland Garros), Emmą Navarro (1/8 finału China Open) oraz teraz z Jeleną Rybakiną w Rijadzie.

W środę Polka zmierzy się z Amandą Anisimovą. Mecz z serii "być albo nie być" w turnieju w Rijadzie.

