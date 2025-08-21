Rosyjska tenisitka zabrała głos po porażce Igi Świątek. Takie słowa tuż po finale

Nowe zasady miksta od początku budziły kontrowersje. Turniej rozegrano w zaledwie dwa dni, a sety skrócono do czterech gemów. Co więcej, udział otrzymali przede wszystkim singliści z czołówki, a nie specjaliści od debla. Wielu zawodników czuło się w ten sposób pozbawionych szans na prestiż i nagrody finansowe. Jedyną typowo deblową parą byli właśnie Errani i Vavassori – i to oni sięgnęli po końcowy sukces.

Pokonując Świątek i Ruuda w finale, Włosi sprawili dużą satysfakcję środowisku deblistów. W mediach społecznościowych nie brakowało komentarzy, które wychwalały ich zwycięstwo i krytykowały organizatorów turnieju. Dla części kibiców fakt, że Polka musiała przełknąć porażkę, nie miał większego znaczenia. Nowy format wyraźnie uwypuklił napięcia między singlistami a deblistami – zauważyła to również Wiesnina.

ZOBACZ TEŻ: Urodziny Roberta Lewandowskiego, czyli tak zmieniała się legenda. Zdjęcia Lewego od Delty do Barcelony

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie

– Errani i Vavassori mieli tu coś do udowodnienia. Byli lepiej przygotowani, bardziej zmotywowani i w finale okazali się po prostu silniejsi od Świątek i Ruuda. Do tego bronili tytułu sprzed roku – stwierdziła Wiesnina w rozmowie z rosyjskim portalem Championnat.

Była tenisistka sama należy do najbardziej utytułowanych deblistek swojej generacji. Trzykrotnie wygrywała turnieje wielkoszlemowe w deblu (Roland Garros, Wimbledon i US Open – wszystkie razem z Jekateriną Makarową), raz zwyciężyła w mikście (Australian Open 2016 z Bruno Soaresem), a także zdobyła złoto olimpijskie w deblu w Rio de Janeiro (2016) i srebro w mikście w Tokio (2020). W singlu jej największym osiągnięciem był półfinał Wimbledonu 2016, w którym uległa Serenie Williams.

ZOBACZ TEŻ: US Open: Partner Igi Świątek mógł się zawstydzić! Polka po finale rozbroiła wszystkich