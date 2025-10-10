Ten rekord może przestraszyć nawet Igę Świątek. Aryna Sabalenka dokonała czegoś wielkiego

Sabalenka z bilansem 20:0

Sabalenka (1. WTA) i Rybakina (9. WTA) rywalizowały ze sobą już dwanaście razy, a bilans tych spotkań przed piątkowym meczem był korzystny dla Białorusinki – prowadziła 7:5. W Wuhanie tenisistka z Mińska odniosła ósme zwycięstwo w tej rywalizacji, potwierdzając swoją dominację. Trzykrotna triumfatorka tego turnieju (2018, 2019, 2024) ponownie zaprezentowała tenis na najwyższym poziomie – w obu setach kontrolowała wydarzenia na korcie, czterokrotnie przełamała rywalkę i bez większych problemów awansowała do półfinału.

Dla 27-letniej zawodniczki było to już 20. zwycięstwo w Wuhan Open – i wciąż ani jednej porażki. Imponujący bilans.

Rywalizacja w Wuhan Open trwa

W półfinale Sabalenka zmierzy się z Jessicą Pegulą (6. WTA), która wcześniej pokonała Katerinę Siniakovą (62. WTA) 2:6, 6:0, 6:3.

W piątkowe popołudnie o miejsce w najlepszej czwórce powalczy również Iga Świątek (2. WTA), której rywalką będzie Jasmine Paolini (8. WTA). Dotychczas obie panie mierzyły się ze sobą sześć razy, za każdym razem górą była Polka.

