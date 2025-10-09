Iga Świątek po triumfie z Belindą Bencic dopadła kamerę! Siedem liter i trzy wykrzykniki. Mocny przekaz

Iga Świątek pokonała Belindę Bencic 7:6(2), 6:4 w turnieju WTA 1000 w Wuhan i awansowała do ćwierćfinału.

Po zwycięstwie Iga Świątek napisała na kamerze "Jazdaaa!!!", co ma być sygnałem dla rywalek.

W ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Wuhan Iga Świątek zmierzy się z Jasmine Paolini w piątek, 10 października, prawdopodobnie po godz. 13.

Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Wuhan

Iga Świątek znów triumfuje. Polaka z meczu z Belindę Benic przetrwała trudne momenty i pokazała moc. Wygląda na to, że po niespodziewanej porażce z 4:6, 6:4, 0:6 z Emmą Navarro na turnieju WTA 1000 w Pekinie nasza tenisistka wróciła na właściwe tory. W Wuhan najpierw bez problemów rozprawiła się z Marie Bouzkovą 6:1, 6:1. W czwartek, 9 października, poprzeczka postawiona była zdecydowanie wyżej. Mimo to Iga Świątek ostatecznie pokonała Szwajcarkę Belindę Bencic 7:6(2), 6:4 i awansowała do ćwierćfinału turniej WTA 1000 w Wuhan. Łatwo nie było, bo nasza tenisistka w obu setach musiała odrabiać straty. (tu prezentujemy zapis relacji z meczu Świątek - Bencic). Kolejną rywalką naszej zawodniczki będzie Włoszka Jasmine Paolini, która obecnie plasuje się na 8 miejscu w rankingu WTA. Iga Świątek jest druga, za Aryną Sabalenką.

Iga Świątek w bardzo krótkiej sukience! Skradła show na imprezie w Wuhan!

Iga Świątek dopadła kamerę. Siedem liter i trzy wykrzykniki. Jasny sygnał dla rywalek

Tuz po zakończeniu rywalizacji ze Szwajcarką Iga Świątek - zgodnie ze zwyczajem - chwyciła za markera i dopadła kamerę. Wszyscy byli ciekawi tego, co tym razem napisze Polka. Iga specjalnie nie kombinowała. Postawiła na mocny przekaz składający się z siedmiu liter i trzech wykrzykników. "Jazdaaa!!!" - tak wyglądał napis, który Polka umieściła na kamerze. To pokazuje, że Iga Świątek ma w sobie moc i jest głodna kolejnych zwycięstw. To także jasny sygnał dla jej kolejnych rywalek. Wiadomo, że nasza najlepsza rakieta nie będzie pękać. Ćwierćfinałowe spotkanie podczas turnieju WTA 1000 w Wuhan pomiędzy Igą Świątek a Jasmine Paolini odbędzie się w piątek, 10 października, prawdopodobnie po godz. 13. Mecz transmitowany będzie na antenie Canal+ Sport 2.

Galeria: Iga Świątek w mini Wuhan na Players Party