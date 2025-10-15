Mimo napiętego kalendarza, czołowi tenisiści wezmą udział w turnieju pokazowym Six Kings Slam w Rijadzie.

Główną motywacją są rekordowe nagrody, gdzie triumfator zgarnie 6 milionów dolarów, a każdy uczestnik 1,5 miliona dolarów za sam udział.

W turnieju wystąpią największe gwiazdy tenisa, w tym Djokovic, Alcaraz i Sinner, a rozgrywki będą transmitowane globalnie.

Sprawdź, jak astronomiczne sumy zmieniają podejście do "pokazowych" turniejów i co mówią o tym sami zawodnicy!

Rekordowe nagrody w Rijadzie

Turniej Six Kings Slam w Arabii Saudyjskiej, choć ma charakter pokazowy, przyciąga największe nazwiska światowego tenisa. Wszystko za sprawą puli nagród, która robi ogromne wrażenie nawet na multimilionerach z kortu. Triumfator całej imprezy otrzyma aż sześć milionów dolarów. To kwota, która przewyższa nawet niedawne, rekordowe premie za zwycięstwo w wielkoszlemowym US Open.

Co więcej, żaden z uczestników nie wyjedzie z Rijadu z pustymi rękami. Każdy z sześciu graczy ma zagwarantowane honorarium za sam udział w wysokości 1,5 miliona dolarów. Jannik Sinner, jeden z faworytów, wprost przyznaje, że pieniądze odgrywają kluczową rolę.

- Nie próbujemy ukrywać kwestii finansowych. Wiemy, jaka jest stawka i nie byłoby prawdą, gdybym powiedział, że nie jest to dla nas motywacją – powiedział zwycięzca sprzed roku.

Włoch dodał, że choć to turniej pokazowy, motywacja do walki będzie ogromna.

Gwiazdorska obsada i format rozgrywek

W Rijadzie zobaczymy absolutną czołówkę męskiego tenisa. Oprócz Jannika Sinnera na korcie pojawią się Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas oraz Taylor Fritz.

Rozgrywki rozpoczną się w środę od meczów ćwierćfinałowych. Sinner zmierzy się z Tsitsipasem, a Fritz zagra ze Zverevem. Zwycięzcy tych pojedynków już w czwartek zagrają w półfinałach, gdzie czekają na nich rozstawieni Alcaraz i Djokovic. Wielki finał, w którym stawką będzie 6 milionów dolarów, zaplanowano na sobotę. Całe wydarzenie będzie transmitowane na platformie Netflix dla ponad 300 milionów abonentów na całym świecie.