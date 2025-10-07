Mistrz prześwietlił Igę Świątek! Zajrzał w jej dzieciństwo i wyciągnął konkretne wnioski

Wojciech Fibak w wywiadzie prześwietlił Igę Świątek, analizując jej drogę na szczyt i zachowanie na korcie.

Fibak zauważył, że Iga na korcie jest twarda i skupiona na walce, co wynika z jej sportowych początków i rywalizacji z siostrą.

Legendarny tenisista podkreślił, że Świątek zawsze miała "pod górkę", co ukształtowało jej model walki o wszystko, ale po meczu staje się uśmiechnięta i radosna.

Iga Świątek prześwietlona przez Wojciecha Fibaka

Iga Świątek odmieniła oblicze polskiego tenisa. Polska zawodniczka sześć razy wygrała turnieje wielkoszlemowe. Do historii przeszło przede wszystkim jej zwycięstwo w tegorocznym finale Wimbledonu. Iga Świątek zdemolowała wówczas Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce w... w 1911 roku, gdy Dorothea Lambert Chambers pokonała Dorę Boothby również 6:0, 6:0. Ostatnio co prawda nasza tenisistka sensacyjnie przegrała z Emmą Navarro (4:6, 6:4, 0:6) w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Pekinie, ale generalnie cały czas jest na topie. Ostatnio nawet awansowała na pierwsze miejsce w rankingu UTR (w klasyfikacji WTA Iga Świątek jest druga, za Aryną Sabalenką). Nasza najlepsza tenisistka zanim weszła na szczyt, przeszła długą drogę. W najnowszym wywiadzie z Kubą Wojewódzkim i Michałem Kędzierskim prześwietlił ją Wojciech Fibak. Legendarny tenisista zajrzał w dzieciństwo Igi i wyciągnął konkretne wnioski.

Wojciech Fibak analizuje zachowanie Igi Świątek. "Zawsze była w cieniu, ale z ciągłą chęcią wygrywania"

Wojciech Fibak wziął też pod lupę zachowanie Igi Świątek na korcie, porównując z je z tym, co prezentuje Carlos Alcaraz, który w rankingu ATP zajmuje pierwsze miejsce. - Z Igą jest tak, że ona ma charakter, ale wybitni sportowcy słyną z twardego charakteru - podkreślił legendarny tenisista.

Wojciech Fibak wypalił o relacjach Igi Świątek z matką i Darią Abramowicz! Zaskakujące kulisy

W związku z tym, że jej starsza siostra osiągała sukcesy, Iga zawsze była w cieniu, ale z ciągłą chęcią wygrywania. Z pewnymi kompleksami wchodziła w sport, z bardzo wymagającym, "twardym" ojcem, któremu sporo zawdzięcza. Iga zawsze miała pod górkę i wypracowała w sobie taki model walki o wszystko. Ona wchodzi na kort, zapomina o wszystkim i walczy. Tu nie ma miejsca na uśmiech, miłą reakcję do przeciwniczki czy publiczności

- dodał Wojciech Fibak. Zwrócił on uwagę na to, że po meczu Iga Świątek jest "uśmiechnięta i radosna".

Natomiast na korcie jest wyjątkowym twardzielem, przez co nie zyskuje takiej sympatii, jak Alcaraz, który ciągle się uśmiecha, ma ten luz, ludzie go uwielbiają. Ich zachowanie to dwa odrębne bieguny

- analizował były tenisista.

