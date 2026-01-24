Iga Świątek zagra z Anną Kalinską w 3. rundzie Australian Open

Polka grała z Rosjanką trzy razy i wygrała dwa z tych pojedynków, oba latem 2025 roku.

Sprawdź, kiedy mecz Świątek - Kalinska i gdzie będzie transmisja z tego spotkania.

Iga Świątek będzie musiała poradzić sobie nie tylko z Anną Kalinską, ale również z koszmarnym upałem. Sobota, siódmy dzień zasadniczych zmagań w Melbourne, okazał się jak na razie najgorętszym w obecnej edycji. Na odkrytych kortach mecze zostały przerwane, bo przy temperaturze zbliżającej się do 40 stopni Celsjusza zdrowie tenisistów byłoby zagrożone.

Iga Świątek i Anna Kalinska grały ze sobą trzy razy, a bilans tej rywalizacji to 2-1 dla naszej tenisistki. Polka i Rosjanka pierwszy raz zmierzyły się w lutym 2024 r. w półfinale turnieju WTA w Dubaju. Świątek przegrała to spotkanie 4:6, 4:6, a potem okazało się, że trakcie meczu zmagała się z koronawirusem, co wykazały przeprowadzone po spotkaniu badania. Potem były dwa pojedynki latem 2025 roku. Mistrzyni Wimbledonu na drodze do triumfu w Cincinnati wygrała z Kalinską 6:3, 6:4 (Rosjanka zmagała się z kontuzją łydki), a w US Open ograła ją po zaciętym pojedynku 7:6, 6:4.

Anna Kalinska zajmuje 33. miejsce w rankingu. 27-latka z Moskwy gra agresywny tenis, uderza piłki bardzo mocno i płasko, a jej najgroźniejsza broń to potężny forhend. Dlatego podyktuje z pewnością dużo szybsze tempo niż Czeszka Marie Bouzkova, rywalka Igi Świątek w 2. rundzie (6:2, 6:3).

Iga Świątek po meczu z Marie Bouzkową zdradziła, że zmaga się z infekcją. Wiceliderka rankingu była wyraźnie zachrypnięta. - Nie wiem, na ile to słychać w moim głosie, ale mam lekką infekcję, którą starałam się zwalczyć. Chciałam po prostu wrócić do formy. Nie robiłam wiele więcej. Przede wszystkim trenowałam - wyznała Iga Świątek, zapytana o to, jak spędziła czas po poprzednim spotkaniu.

Kiedy mecz Świątek - Kalinska w 3. rundzie Australian Open?

Mecz Iga Świątek - Anna Kalinska w 3. rundzie Australian Open zostanie rozegrany w sobotę 24 stycznia. Początek meczu Świątek - Kalinska o godzinie 9 polskiego czasu. Transmisja TV z Australian Open 2026 na Eurosporcie 1 i 2.

