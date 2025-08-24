Były trener Kerber i Marty Domachowskiej broni trenera Igi Świątek. Jasne stanowisko

W rozpoczynającym się w Nowym Jorku ostatnim turnieju Wielkiego Szlema w sezonie zobaczymy trzy Polki: Igę Świątek, Magdalenę Fręch i Magdę Linette, a także jedynego reprezentanta mężczyzn – Kamila Majchrzaka.

Świątek, po triumfie na Wimbledonie oraz zwycięstwie w Cincinnati, należy do głównych kandydatek do końcowego sukcesu. – Czego możemy się spodziewać po występie Igi w Nowym Jorku? Zwycięstwa – stwierdził Ostrowski.

Szkoleniowiec zwraca uwagę, że współpraca z Fissettem zaczyna przynosić konkretne efekty. – Przede wszystkim daje się zauważyć poprawną komunikację w teamie. Widać porozumienie między zawodniczką, trenerem i panią psycholog. Iga ma więcej zaufania do trenera. Relacje między nimi wyglądają bardzo dobrze – ocenia.

Belg rozpoczął pracę z Polką rok temu, lecz pierwsze miesiące nie przyniosły znaczących wyników. Świątek, która najlepiej czuje się na mączce, zawiodła zarówno w przygotowaniach, jak i na Roland Garros. Teraz jednak – zdaniem Ostrowskiego – widać przełom: – Fissette jest pierwszym obcojęzycznym trenerem Igi (...). Z Polakami było łatwiej, z obcokrajowcem musiał minąć czas, by doszło do pełnego porozumienia. Teraz jest ono zauważalne.

Świątek po sukcesie w Londynie i świetnym starcie w Stanach przystępuje do US Open dobrze przygotowana. Ostrowski docenił też udział Polki w mikście z Casperem Ruudem: – To wspaniała rozgrzewka dla kibiców i tenisistów. Doskonale, że Iga zagrała w tym turnieju. Poznała nawierzchnię, korty, reakcję trybun.

Według eksperta, widać również zmiany w stylu gry liderki rankingu: – Przede wszystkim jest bardziej cierpliwa w ataku. Nie straciła przy tym na agresywności (...). Widać świetną pracę na nogach i poruszanie się na korcie, to nowe elementy w grze Świątek.

Iga Świątek pierwszy mecz w US Open zagra we wtorek.