Daniił Miedwiediew ukarany gigantyczną grzywną za skandaliczne zachowanie w US Open!

Daniił Miedwiediew został ukarany gigantyczną grzywną za swoje skandaliczne zachowanie podczas US Open.

Rosyjski tenisista obrażał arbitra, podburzał publiczność i roztrzaskał rakietę w ataku furii.

Mimo premii 110 000 dolarów za występ, grzywny i podatek sprawiły, że Miedwiediew niemal wyszedł na zero.

Jakie dokładnie były szczegóły incydentu i co skłoniło Borisa Beckera do tak mocnej wypowiedzi?

Daniił Miedwiediew przegrał z Benjaminem Bonzim 6:3, 7:5, 6:7(5), 0:6, 6:4 już w 1. rundzie US Open, ale to jego zachowanie w trzecim secie zdominowało nagłówki. Mistrz nowojorskiego turnieju z 2021 roku rozpoczął tyradę przeciwko sędziemu i podburzył kibiców, którzy przeszkadzali jego przeciwnikowi w serwowaniu. Awantura zaczęła się pod koniec trzeciego seta przy piłce meczowej dla Francuza, gdy fotograf wbiegł na kort stadionu Louis Armstrong akurat w momencie, gdy Bonzi zepsuł swój pierwszy serwis. Sędzia zgodnie z zasadami zarządził wtedy powtórkę punktu i pozwolił Francuzowi na kolejny pierwszy serwis z powodu nieautoryzowanego wtargnięcia.

To wywołało burzliwe sceny. Miedwiediew wściekał się na sędziego, obrażając go i sugerując, że chce, żeby mecz jak najszybciej się skończył, bo "nie ma płacone za godziny tylko za mecz". Rosjanin podburzał publiczność, która potem dokuczała Bonziemu.

Po zakończeniu meczu Daniił Miedwiediew w ataku furii roztrzaskał swoją rakietę, co skłoniło nawet komentującego spotkanie sześciokrotnego mistrza Wielkiego Szlema, Borisa Beckera, do stwierdzenia, że Rosjanin potrzebuje profesjonalnej pomocy.

Chociaż Daniił Medwiediew zarobił 110 000 dolarów za występ w 1. rundzie, musi zapłacić grzywny w wysokości 30 000 dolarów za niesportowe zachowanie i 12 500 dolarów za znęcanie się nad rakietą - w sumie 42 500 dol. Jeżeli do tego dodamy podatek od wygranej, okaże się, że Rosjanin wyszedł prawie na zero.

