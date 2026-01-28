Burza na Australian Open. Iga Świątek wybuchła! "Jesteśmy zwierzętami w zoo czy tenisistami?"

Iga Świątek przegrała w ćwierćfinale Australian Open 2026 z Jeleną Rybakiną (5:7, 1:6). Po meczu polska tenisistka z pokorą przyjęła porażkę. - Najbardziej chciałabym teraz wyjść na kort treningowy i poprawiać te rzeczy, których nie zdołałam do końca w okresie przygotowawczym. Nie mam potrzeby od razu oglądać tego meczu, bo wiem, co poszło nie tak - tłumaczyła na konferencji prasowej. Zdecydowanie więcej emocji wzbudziła w niej sytuacja z udziałem Coco Gauff, która po wtorkowej porażce w ćwierćfinale AO z Eliną Switoliną została nagrana w podziemiach kortu, gdy wyładowywała złość, rozbijając rakietę.

- Może należałoby o tym porozmawiać, bo czuję, że prywatność na tym turnieju mamy tylko w szatni. Uważam, że pewne rzeczy nie powinny być transmitowane - komentowała później Gauff, która nie miała świadomości, że jest nagrywana w ustronnym miejscu. Po jej stronie zdecydowanie stanęła Świątek.

- Pytanie brzmi, czy jesteśmy tenisistami, czy zwierzętami w zoo, które obserwuje się nawet gdy defekują? Oczywiście przesadzam, ale byłoby miło mieć trochę prywatności. Przestrzeń, w której możesz coś robić, nie będąc obserwowaną przez cały świat - wypaliła Polka po swoim ćwierćfinale, cytowana przez PAP.

Wiceliderka rankingu WTA nawiązała też do swojej sytuacji, gdy kamery nagrały moment, w którym nie została wpuszczona do strefy dla zawodników, ponieważ zapomniała akredytacji i pomogła jej dopiero Daria Abramowicz.

- Moim zdaniem nie powinno tak być. Powinniśmy być obserwowani na korcie i w trakcie obowiązków mediowych. To jest nasza praca. Nie jest nią natomiast stanie się memem, kiedy zapomniało się akredytacji. To na pewno jest zabawne. Ludzie mają o czym mówić, ale nie uważam, żeby to było konieczne - stwierdziła Świątek.

W kompleksie, w którym rozgrywany jest turniej Australian Open, dodatkowe kamery zainstalowano w 2016 roku. Już w 2019 r. uznany Novak Djoković zwracał uwagę, że to przeszkadza, choć "żyjemy w społeczeństwie Wielkiego Brata i chyba trzeba się z tym pogodzić".

Iga Swiatek on constantly being filmed at Australian Open and other tournaments, ‘The question is, are we tennis players? Or are we animals in the zoo? It would be nice to have some privacy’“I wanted to ask something that Coco was talking about last night. The cameras backstage… pic.twitter.com/0vCJVBxeqJ— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 28, 2026