Iga Świątek wygrała i... pobiła rekord świata! Jest lepsza od absolutnej legendy tenisa

Świątek wygrała i pobiła wieloletni rekord! Żadna tenisistka nie była lepsza

Iga Świątek nie miała grała na początku sezonu tak, jak zdążyła już przyzwyczaić kibiców. Polka dochodziła do późnych etapów kolejnych turniejów, lecz nie potrafiła wejść do żadnego finału, a co za tym idzie długo czekała na wygranie kolejnego trofeum. Obie te bariery niespodziewanie złamała na... nawierzchni trawiastej – najpierw zagrała w finale w Bad Homburg, a następnie wygrała Wimbledon! Od tej pory znów widzimy na korcie zawodniczkę, która w poprzednich latach dominowała na świecie – potwierdziła to turniejem w Cincinnati, w którym sięgnęła po trofeum i postawiła się w roli jednej z głównych faworytek do zwycięstwa w US Open.

Iga Świątek zaczyna walkę w US Open

Przed startem głównej rywalizacji Świątek miała jeszcze rozgrzewkę w postaci rywalizacji w mikście, gdzie w parze z Casperem Ruudem dotarła do finału. Teraz zgodnie z oczekiwaniami pokonała Emilianę Arango 6:1, 6:2 w 1. rundzie US Open, dla której był to debiut w drabince głównej tego turnieju. Okazuje się jednak, że to godzinne spotkanie, być może dla Polki jedno z wielu, niesie za sobą historyczny rekord.

Jak podało oficjalne konto US Open, Iga Świątek wygrała właśnie... 65. mecz otwarcia turnieju WTA z rzędu! Jest to najlepszy wynik w Erze Open, wcześniej najlepszym wynikiem mogła pochwalić się legendarna Monica Seles, która wygrała 64 spotkania otwarcia. Aby znaleźć początek tej serii, należy cofnąć się do... przełomu 2021 i 2022 roku! W listopadzie 2021 roku Świątek przegrała pierwszy mecz na WTA Finals przeciwko Marii Sakkari (co ciekawe, parę miesięcy wcześniej przegrała też w pierwszej rundzie... w Cincinnati, a wówczas pokonała ją Ons Jabeur). Swoją serię zaczęła w styczniu 2022 roku w turnieju w Adelajdzie i od tamtej pory nigdy nie przegrała pierwszego spotkania na turniejach wliczanych do cyklu WTA.

