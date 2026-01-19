Iga Świątek meczem z kwalifikantką Yue Yuan zaczyna walkę w Australian Open 2026.

Polka zmierzy się z Chinką po raz drugi, mając na koncie zwycięstwo 6:0, 6:3 z ich poprzedniego spotkania.

Mimo ostatnich porażek, Świątek skupia się na mentalności. Sprawdź, gdzie oglądać ten mecz!

Iga Świątek rozpoczyna walkę w Australian Open po dwóch porażkach w United Cup (4:6, 2:6 z Coco Gauff i 6:3, 0:6, 3:6 z Belindą Bencic). Dlatego jej forma to spora niewiadoma. - Cóż, mecze w Sydney nie były najlepsze, to nie był łatwy początek sezonu. Dlatego myślę, że wciąż muszę nad czymś popracować, bo mogłam grać lepiej - przyznała Iga Świątek w czasie konferencji prasowej w Melbourne. - Ogólnie myślę, że dużo będzie zależeć od mentalności, od tego, czy dam radę wyjść na kort i po prostu cieszyć się grą, włożyć w to tę dodatkową energię. Po prostu przynieść intensywność, być w każdym punkcie i nie przejmować się za bardzo, jeśli zrobię jakiś błąd albo coś nie wyjdzie. Po prostu iść do przodu i cisnąć. Dlatego pracuję nad tym wszystkim. Mam nadzieję, że będzie dobrze, ale nie powiedziałabym, że w Sydney zagrałam swój najlepszy tenis - dodała.

Iga Świątek i Yue Yuan w Australian Open 2026 zagrają ze sobą po raz drugi. Pierwszy mecz Polka i Chinka rozegrały pod koniec września 2025 r. Świątek ograła Yuan 6:0, 6:3 w 2. rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Tenisistka z Azji ma już za sobą trzy mecze w tej edycji Australian Open, bo do głównej drabinki awansowała w kwalifikacjach.

Iga Świątek potrzebuje już tylko triumfu w Australian Open, żeby skompletować tzw. karierowego Wielkiego Szlema (triumf we wszystkich czterech najważniejszych imprezach). - Myślę, że wy więcej o tym myślicie niż ja - zwróciła się z uśmiechem do dziennikarzy. - Myślicie o tym, bo nie macie okazji oglądać tego zbyt często. Od początku roku bardzo dużo osób podchodzi do mnie i mówi o tym, ale ja naprawdę skupiam się na pracy dzień po dniu i tak było zawsze. Właśnie w ten sposób udało mi się osiągnąć sukcesy. Wygranie turnieju Wielkiego Szlema jest trudne. Musi się złożyć naprawdę wiele rzeczy, żeby to się udało. Dlatego nie mam żadnych oczekiwań. Oczywiście byłoby to spełnieniem marzeń, ale to nie jest taki mój jasny cel, z którym wstaję rano. Bardziej myślę o tym, jak chcę grać i co chcę poprawić, dzień po dniu - podkreślała Iga.

Mecz Iga Świątek - Yue Yuan w 1. rundzie Australian Open zostanie rozegrany w poniedziałek 19 stycznia 2026 na Rod Laver Arena. Początek meczu Iga Świątek - Yue Yuan o godzinie 9 polskiego czasu. Transmisja TV meczu Iga Świątek - Yue Yan na Eurosporcie 1 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze i HBO Max GO.

