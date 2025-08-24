Magda Linette - McCartney Kessler Transmisja NA ŻYWO, STREAM ONLINE i TV. Gdzie oglądać US Open?

Magda Linette jako jedyna z polskich tenisistek w niedzielę rozpocznie rywalizację w ostatnim w tym sezonie turnieju wielkoszlemowym - US Open, rozgrywanym na kortach twardych w Nowym Jorku. Poznanianka zmierzy się z rozstawioną z numerem 32. Amerykanką McCartney Kessler. Spotkanie zaplanowano jako pierwsze na korcie numer 11. Oznacza to, że mecz powinien się rozpocząć o godzinie 17. czasu polskiego. Będzie to drugi pojedynek tych tenisistek. W grudniu 2024 roku w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 w australijskim Brisbane Polka przegrała z Amerykanką 4:6, 4:6.

Gdzie oglądać mecz Linette - Kessler w US Open?

Mecz Magda Linette - McCartney Kessler zostanie rozegrany w niedzielę 24 sierpnia. Początek meczu Linette - Kessler o godzinie 17 polskiego czasu. Transmisje TV z US Open 2025 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze i na platformie HBO MAX Go.

W niedzielę nie zabraknie również meczów największych gwiazd. Do rywalizacji przystąpi broniąca tytułu liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka. Białorusinka zagra ze Szwajcarką Rebeką Masarovą na korcie centralnym. W nocy z niedzieli na poniedziałek zmagania na tym samym obiekcie rozpocznie Serb Novak Djokovic. 24-krotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych, w tym czterokrotny triumfator US Open, w pierwszej rundzie zmierzy się z Amerykaninem Learnerem Tienem.

Kiedy grają Polacy w US Open? O której godzinie mecze?

W kolejnych dniach w Nowym Jorku zagrają natomiast wiceliderka światowego rankingu Iga Świątek, która zmierzy się z Kolumbijką Emilianą Arango, Magdalena Fręch (nr 28.) zagra z Australijką Talią Gibson oraz jedyny polski singlista Kamil Majchrzak, którego pierwszym rywalem będzie Boliwijczyk Hugo Dellien.