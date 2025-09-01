Naomi Osaka ograła Coco Gauff! Tomasz Wiktorowski ma patent na Amerykankę!

Blisko 28-letnia Naomi Osaka wygrała US Open w 2018 i 2020 roku. Na koncie ma też triumfy w Australian Open 2019 i 2021. Później jednak jej kariera się załamała. Najpierw zmagała się z depresją, a następnie zdecydowała się na przerwę macierzyńską. Współpracę z Tomaszem Wiktorowskim rozpoczęła pod koniec lipca. Efekty przyszły bardzo szybko. Na początku sierpnia dotarła bowiem do finału turnieju WTA 1000 w Montrealu. Teraz natomiast po sześciu latach przerwy pokonała tenisistkę z czołowej trójki rankingu.

Naomi Osaka także po raz pierwszy od zwycięstwa w Melbourne w 2021 roku wystąpiła w 1/8 finału Wielkiego Szlema. Co więcej udało jej się zrobić kolejny krok. Japonka grała cierpliwie i okazało się to bardzo dobrym pomysłem. Coco Gauff, mistrzyni US Open 2023, popełniła aż 33 niewymuszone błędy. Japonka także bardzo dobrze serwowała. Nie dała przeciwniczce nawet jednej okazji na przełamanie. Jej kolejną rywalką będzie Czeszka Karolina Muchova (nr 11), która pokonała 6:3, 6:7(0), 6:3 Ukrainkę Martę Kostiuk (nr 27), podopieczną Sandry Zaniewskiej.

US Open DRABINKA kobiet WYNIKI. Z kim gra Iga Świątek w 1/4 finału? TERMINARZ

Naomi Osaka łącznie przez 25 tygodni była liderką światowego rankingu. Teraz jest na dobrej drodze, aby wrócić do najlepszej dziesiątki. Odpadnięcie Coco Gauff oznacza natomiast, że po zakończeniu US Open na pewno drugą pozycję zachowa Iga Świątek. Polka wcześniej w poniedziałek wygrała w 4. rundzie z Jekateriną Aleksandrową (nr 13) 6:3, 6:1. Z Naomi Osaką może zagrać w półfinale.

Iga Świątek wpadła na Tomasza Wiktorowskiego i się zaczęło! Mamy zdjęcia!

Tomasz Wiktorowski znów pokazał, że jako trener w krótkim czasie potrafi wydobyć ogromny potencjał ze swoich podopiecznych. Tak było z Igą Świątek, którą w 2022 r. poprowadził na szczyt rankingu. Tak samo jest teraz z Naomi Osaką. Wiktorowski ma też zabójczy patent na Coco Gauff. Bilans prowadzonych przez niego tenisistek w starciach z Amerykanką to teraz 12-1. Prowadzona przez niego Iga Świątek wygrała 11 z 12 meczów z Coco Gauff (11-1). Teraz ten bilans poprawiła jego nowa japońska podopieczna.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie