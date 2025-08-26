Partner Igi Świątek wprost o paleniu marihuany na US Open! Już nie wytrzymał

Casper Ruud i Iga Świątek byli jednymi z głównych bohaterów wyjątkowego turnieju miksta, który rozegrano kilka dni przed startem głównego turnieju US Open. W trakcie dwudniowej rywalizacji w nowej formule i gwiazdorskiej obsadzie, Norweg i Polka dotarli aż do finału. Dopiero w nim musieli uznać wyższość specjalistów od gry mieszanej - włoskiej pary Sara Errani/Andrea Vavassori. Mimo wszystko występ pary nazwanej przez kibiców "Ruudtek" zachwycił tenisowy świat, zwłaszcza biorąc pod uwagę postawę Świątek, która zagrała w mikście US Open zaledwie kilkanaście godzin po wygranym finale turnieju WTA 1000 w Cincinnati.

Casper Ruud powiedział wprost o paleniu marihuany na US Open

Teraz o mikstowym partnerze Polki znów zrobiło się głośno za sprawą jednej z wypowiedzi na temat US Open. Jeszcze przed swoim pierwszym meczem w tegorocznym turnieju Ruud porozmawiał z Danmarks Radio i otwarcie skrytykował nowojorskiego Szlema za... wszechobecny zapach marihuany.

- Dla mnie to najgorsze w Nowym Jorku. Ten zapach jest wszędzie, nawet tutaj na kortach. Musimy się z tym pogodzić, ale to nie jest mój ulubiony zapach - zaczął norweski tenisista.

- To dość irytujące, gdy grasz, jesteś zmęczony, a tuż obok ktoś pali marihuanę. Nie możemy z tym nic zrobić, chyba że prawo zostałoby zmienione, ale wątpię, żeby tak się stało - stwierdził Ruud.

Palenie konopi zostało zalegalizowane w Nowym Jorku w 2021 roku. Osoby powyżej 21. roku życia mogą kupować, przechowywać i korzystać z marihuany. Rykoszetem odbija się to na tenisistach, ale były wicelider rankingu ATP nie miał większych problemów w meczu 1. rundy z Austriakiem Sebastianem Ofnerem. Rozstawiony z "12" Ruud wygrał 6:1, 6:2, 7:6(5) i awansował do drugiej rundy US Open.

Casper Ruud says his least favorite thing about playing at the U.S. Open is the smell of marijuana“For me, this is the worst thing about New York. The smell is everywhere, even here on the courts. We have to accept it, but it’s not my favorite smell.”“It’s quite annoying to… pic.twitter.com/CiM1qGvdLi— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025