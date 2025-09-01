Pilna prośba Igi Świątek po awansie do ćwierćfinału US Open. Od razu chwyciła za telefon

Po zaskakująco emocjonujących meczach z Suzan Lamens (6:1, 4:6, 6:4) i Anną Kalinską (7:6, 6:4), Iga Świątek wróciła na US Open do trybu "maszyna". W meczu 1/8 finału z turniejową "13" Jekatieriną Aleksandrową tylko na początku miała drobne problemy. Po błyskawicznym przełamaniu rywalki od razu straciła serwis i musiała gonić wynik, ale trwało to tylko do stanu 3:3. Później Polka wrzuciła wyższy bieg i wygrała trzy kolejne gemy z dwoma przełamaniami, a jej rywalka traciła pewność siebie po kolejnych akcjach. Iga grała z kolei coraz lepiej, o czym świadczy drugi set wygrany aż 6:1. W sumie mecz czwartej rundy trwał zaledwie 5 minut dłużej od pierwszego spotkania Świątek w tym turnieju z niżej notowaną Emilianą Arango!

Mogłoby się wydawać, że po takim występie tenisistka będzie korzystać z zaoszczędzonych sił i skupi się na regeneracji przed kolejnym meczem, ale nie w przypadku Świątek. Tuż po ostatniej piłce raszynianka miała już stanąć do tradycyjnej rozmowy na gorąco na korcie, ale prowadzący musiał jeszcze poczekać, aż wyśle przez telefon jedną wiadomość. Nic dziwnego, że zaczął po chwili od tego wątku.

- Iga, za chwilę porozmawiamy o tym meczu, ale najpierw: Chciałabyś nam powiedzieć, do kogo wysyłałaś wiadomość? - zagaił nieco zaskoczoną Igę.

- Och, do mojego trenera. Poprosiłam go, żeby zarezerwował nam jakieś 10 minut na treningowym korcie, jeśli jest to możliwe - odpowiedziała z rozbrajającą szczerością świeżo upieczona ćwierćfinalistka turnieju. Wygląda na to, że przed kolejnym meczem chce jeszcze na gorąco poprawić jakiś element gry, a Wim Fissette otrzymał pilną wiadomość.

Przypomnijmy, że w ćwierćfinale rywalką Świątek będzie zwyciężczyni meczu Amanda Anisimova - Beatriz Haddad Maia, który odbędzie się w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego. Sam ćwierćfinał zostanie rozegrany w środę, 3 września.

