Wielka kłótnia Igi Świątek na Australian Open! Organizatorzy tak potraktowali Polkę

Kolejny raz Iga Świątek dociera do drugiego tygodnia turnieju Wielkiego Szlema, gdzie rywalizacja nabiera prawdziwych rumieńców. Wbrew temu, co twierdziła między innymi Danielle Collins, polska tenisistka po słabszych meczach w United Cup wróciła na swój poziom podczas Australian Open. W 1/8 finału czekała ją niespodziewana potyczka z reprezentantką gospodarzy Maddison Inglis, która do turnieju głównego awansowała z kwalifikacji. I została jedyną Australijką w drugim tygodniu AO, co jeszcze przy okazji starcia z drugą rakietą świata oznaczało niemal pewne granie na głównym korcie im. Roda Lavera w tzw. "prime time". Ale niekoniecznie dla Świątek, która robiła wszystko, aby zagrać z Inglis w sesji dziennej! To było zupełnie nie po myśli organizatorów.

Australian Open: Wielka kłótnia Igi Świątek z organizatorami

Kulisy kuluarowego starcia przed 1/8 finału AO przedstawił legendarny Jim Courier, który pracuje w trakcie tego turnieju dla australijskiego nadawcy. Amerykanin, zwycięzca 4 turniejów wielkoszlemowych, opowiedział o kłótni na linii Świątek - organizatorzy na antenie Tennis Channel.

- Wczorajsze spotkanie dotyczące planu gier potwornie się przeciągnęło. To była wręcz bitwa! Świątek chciała grać w ciągu dnia, a australijska telewizja za wszelką cenę chciała, by Australijka grała w "prime time". W końcu za to płacą duże pieniądze. Była o to naprawdę długa kłótnia i ostatecznie telewizja dostała to, czego chciała - zdradził Courier.

Mecz Świątek z Inglis otworzył wieczorną sesję na korcie centralnym w Melbourne. Co ciekawe, to dużo lepsza godzina także dla kibiców w Polsce (9 rano), co zauważył również były tenisista. Dlatego dziwił się postawie Świątek, choć jej idea wydaje się dość prosta - część drabinki turniejowej "2" rozegra ćwierćfinały w środę rano, a już następnego dnia odbędą się półfinały WTA. Polka chciała mieć zapewne więcej czasu na regenerację przed ćwierćfinałem.