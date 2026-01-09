Dramat Igi Świątek w trakcie meczu! Nagle zalała się łzami, później zrobiła coś niesamowitego

Łzy w oczach Świątek w trakcie meczu, a i tak wygrała

Iga Świątek świetnie radzi sobie podczas United Cup, choć nie każdy mecz był spacerkiem. Polka wygrała z Evą Lys po trzech setach walki oraz z Suzan Lamens w dwóch partiach, mocno przyczyniając się do zwycięstwa naszej kadry nad Niemcami oraz Holandią. W ćwierćfinale natomiast Polska trafiła na Australię i Iga Świątek stanęła naprzeciwko Mai Joint. Panie wcześniej mierzyły się ze sobą raz, w Seulu, gdzie lepsza była nasza tenisistka. Przebieg spotkania nie był zaskakujący – Jonit wygrała swoje podanie, ale już przy drugim została przełamana na 1:2. Wtedy jednak stało się coś, co zaniepokoiło kibiców.

Iga Świątek pokonała Mayę Joint! Dominacja Polki

Iga Świątek usiadła na krzesełku i w rozmowie z Wimem Fissettem nagle w jej oczach pojawiły się łzy! Kibice mogli się obawiać, że to z powodu bólu i kontuzji. Jeśli tak faktycznie było, to ból nie był jednak na tyle wielki, by Iga nie dała rady dokończyć meczu. Co więcej, zrobiła to najszybciej jak mogła – od wspomnianej chwili wygrała 4 kolejne gemy i całego seta. W drugiej partii też grała agresywnie, jakby się spiesząc i również oddała rywalce tylko jednego gema! Na informację, co było powodem pojawienia się łez, będziemy musieli poczekać do pomeczowych rozmów.

