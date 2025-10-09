Na żywo Iga Świątek - Belinda Bencic 30-30 Mocny ale minimalnie niecelny forhend Szwajcarki 15-30 Iga pod presją zagrała w siatkę 15-15 15-0 Serwuje Belinda Bencic Za nami przerwa toaletowa. Początek drugiego seta za chwilę Swiatek strikes first 👊@iga_swiatek takes the opener 7-6(2) in the battle with Bencic.#WuhanOpen pic.twitter.com/wtMXOVLzkF — wta (@WTA) October 9, 2025 7:6 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka wygrywa seta, który był szalony i pełen zwrotów akcji 7-2 JAZDA! Na koniec seta znów autowy return Szwajcarki! 6-2 Autowy return Bencic. Piłki setowe ma Iga! 5-2 Ale return Igi! Potężny i w samą końcową linię! 4-2 Niesamowity forhend Bencic po crossie. Świetna odpowiedź na forhend Świątek 4-1 "JAZDA!" - krzyknęła sobie zadziornie Iga po udanej akcji. Trafiła idealnie w koćową linię 3-1 Co za wymiana! Niesamowita intensywność. Na koniec świetny wolej Belindy 3-0 Błąd Szwajcarki. Wpakowała piłkę w siatkę 2-0 Iga agresywnym forhendem wymusiła błąd rywalki 1-0 Minimalnie niecelny return Bencic 6:6 Gem Bencic. Niestety, na koniec gema prosty błąd Igi. Przed nami TIE-BREAK! 30-40 Podwójny błąd serwisowy Bencic 15-40 Pewny forhend Igi w otwarty już kort 0-40 Duży aut po returnie Igi 0-30 Mocny forhend Szwajcarki 0-15 Iga od początku wymiany była w głębokiej defensywie. Na koniec świetny wolej Bencic przy siatce 6:5 Gem Świątek. Iga wraca na prowadzenie! Gema skończyła mocnym forhendem z zabójczą rotacją! 40-30 Intensywna i szybka wymiana. Na koniec piękny forhend Szwajcarki 40-15 Znów as serwisowy Igi! 30-15 Teraz Iga pod presją zagrała w siatkę 30-0 As serwisowy Polki! 15-0 Błąd Bencic, zagrała w siatkę 5:5 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec znów błąd Szwajcarki! Polka wyrównuje! 40-30 Iga ma breakpointa po mocnym forhendzie po crossie 30-30 Teraz błąd Szwajcarki. Duży aut po jej forhendzie 15-30 Znów błąd Igi. Autowy bekhend 15-15 0-15 Iga pod presją zagrała w aut 4:5 Gem Bencic PRZEŁAMANIE. Na koniec znów agresywny return Szwajcarki i błąd Polki. Iga w trudnej sytuacji 30-40 Zepchnięta do defensywy Iga w końcu nie dała rady odegrać. Broni breakpointa 30-30 Ciekawa wymiana, w której obie panie błysnęły dobrą defensywą. Pierwsza pomyliła się Bencic 15-30 Mocny i dokładny forhend mistrzyni Wimbledonu 0-30 Podwójny błąd serwisowy Igi 0-15 Błąd Polki 4:4 Gem Bencic. Mamy znów remis. Na koniec gema znów nieudany return Polki Przewaga Bencic. Autowy return Igi 40-40 Dobra akcja Igi przy siatce, mocny drive-volley 30-40 Świetna reakcja Szwajcarki na mocny return Polki. Odegrała jeszcze mocniej 30-30 Błąd Bencic, uderzyła w siatkę 15-30 Agresywny return Igi, rywalka nie zdołała odegrać 0-30 Dobry serwis Szwajcarki 0-15 Duży aut po forhendzie Igi 4:3 Gem Świątek. Iga skończyła go asem serwisowym, już czwartym dzisiaj. Polka wraca na prowadzenie 40-15 Świetny forhend Polki po crossie 30-15 Iga ruszyła do siatki, ale nie był to dobry atak. Rywalka minęła ją, wyprowadzając kontrę 30-0 Niecelny return Bencic 15-0 Potężny forhend Igi 3:3 Gem Bencic. Było 3:0, ale jest już remis 3:3. Niestety Polka popełniała teraz błędy 30-40 Dobry serwis Szwajcarki 30-30 Polka miała inicjatywę, ale niestety przestrzeliła z bekhendu 30-15 Agresywny return Igi. Belinda odegrała w siatkę 15-15 Podwójny błąd serwisowy Szwajcarki 0-15 3:2 Gem Bencic PRZEŁAMANIE. Przewaga Polki topnieje. Szwajcarka przełamała jej podanie. Na koniec świetny return Bencic 30-40 Świetny forhend Polki. Wcześniej był mocny serwis na ciało rywalki 15-40 Błąd Igi. Przestrzeliła, starając się zagrać bekhend wzdłuż linii. Są breakpointy 15-30 Teraz mocny i głęboki bekhend Polki. Skuteczny 0-30 Intensywna wymiana bekhend na bekhend. Pierwsza pomyliła się Iga, zagrała w aut 0-15 Podwójny błąd serwisowy Polki 3:1 Gem Bencic. Szwajcarka wygrywa pierwszego gema. Na koniec zaserwował asa Przewaga Bencic. Po dobrym serwisie Szwajcarka miała już otwarty kort i łatwo skończyła punkt Równowaga. Teraz pomyliła się Bencic. Pod presją zagrała w siatkę Przewaga Bencic. Niecelny bekhend Igi, piłka uciekła z rakiety 40-40 Świetny return Polki. Przymierzyła w sam narożnik kortu 30-40 Dobry serwis Bencic 30-30 Autowy return Igi 30-15 15-15 Autowy bekhend Polki 15-0 Iga mocnym returnem wymusiła błąd rywalki 3:0 Gem Świątek. Polka powiększa przewagę! Gra bardzo agresywnie a przy tym solidnie. Na koniec ciekawa wymiana i pewny smecz Igi po koźle 40-15 Autowy return Szwajcarki, która zaczyna się denerwować 30-15 Już trzeci as serwisowy Igi! 15-15 Autowy forhend Polki 15-0 Return Bencic w siatkę 2:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec kolejny błąd Szwajcarki. Polka odskakuje rywalce Iga ma breakpointa po błędzie Bencic Równowaga. Iga dobrą akcją wymusiła błąd rywalki Przewaga Bencic. Skuteczny drive-volley Szwajcarki 40-40 Błąd Szwajcarki. Za długi bekhend. Równowaga 30-40 Znów return Polki w siatkę. Stara się grać bardzo agresywnie 30-30 Iga returnowała w siatkę 30-15 Przepiękny wolej Igi! Świetna akcja przy siatce 15-15 Szybka wymiana. Pierwsza pomyliła się Bencic, uderzyła za końcową linię 0-15 Return Igi mocny ale w siatkę 1:0 Gem Świątek. Dwa asy serwisowe Polki w gemie otwarcia! Na koniec znów as. Gem wygrany do zera 40-0 Szwajcarka zagrała za końcową linię 30-0 As serwisowy Polki! 15-0 Iga mocnym rotowanym forhendem wymusiła błąd rywalki GRAMY! Serwuje Iga Świątek Za chwilę początek spotkania Zobacz galerię 22 zdjęcia A tak Iga prezentowała się na Imprezie Zawodniczek w Wuhan. W krótkiej sukience wyglądała pięknie W Wuhan dzisiaj jeszcze gorsze upały niż w poprzednich dniach. Na szczęście Iga zagra wieczorem i na korcie centralnym, gdzie warunki są dużo lepsze Trwa już rozgrzewka Na zwyciężczynie tego pojedynku w ćwierćfinale czeka już Jasmine Paolini Iga Świątek i Belinda Bencic właśnie pojawiły się na korcie! Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Belinda Bencic w 3. rundzie turnieju WTA w Wuhan. Początek spotkania po godzinach 13 polskiego czasu.

Odśwież relację

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

Iga Świątek walczy z Belindą Bencic w 3. rundzie turnieju WTA w Wuhan, a w ćwierćfinale na zwyciężczynię tego meczu czeka już Włoszka Jasmine Paolini. Polka na otwarcie rywalizacji w tym turnieju pokonałą 6:1, 6:1 Czeszkę Marie Bouzkovą (nr 41). Debiutująca w Wuhan Polka wygrała już 60. mecz w sezonie i jest jedyną zawodniczką w XXI wieku, która dokonała tej sztuki w czterech kolejnych latach (2022-2025). - Na pewno miło jest zagrać w miejscu, w którym nigdy wcześniej nie byłam. Fajnie było poznać Wuhan, zwiedzając miasto. Z mojego pierwszego meczu tutaj też jestem zadowolona - powiedziała Iga Świątek po spotkaniu.

Świątek - Bencic NA ŻYWO Relacja live z WTA Wuhan

Iga Świątek grała z Belindą Bencic już pięć razy razy, a bilans tej rywalizacji to 4-1 dla Polki. Ich mecze często były bardzo zacięte i dramatyczne. Na początku 2023 r. Świątek ograła Bencic 6:3, 7:6 w United Cup, a potem była pamiętna bitwa w 4. rundzie Wimbledonu 2023. Iga Świątek wygrała to spotkanie 6:7, 7:6, 6:3, broniąc w drugim secie dwóch piłek meczowych. Przy jednej z nich trafiła w końcową linię. Ostatnio Polka pewnie rozbiła Szwajcarkę 6:2, 6:0 w półfinale tegorocznego Wimbledonu.