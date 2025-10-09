Iga Świątek - Belinda Bencic RELACJA NA ŻYWO. Szalony set, Polka górą! [WYNIK]

Michał Chojecki
2025-10-09 14:28

Iga Świątek walczy z Belindą Bencic w 3. rundzie turnieju WTA w Wuhan. Stawką jest awans do ćwierćfinału. Polka grała ze Szwajcarką pięć razy, a bilans tej rywalizacji to 4-1 dla naszej gwiazdy. Ostatnio Świątek rozgromiła Bencic 6:2, 6:0 w półfinale tegorocznego Wimbledonu. Poniżej relacja na żywo z meczu Świątek - Bencic w Wuhan.

Iga Świątek - Belinda Bencic RELACJA NA ŻYWO i wynik meczu. WTA Wuhan

Autor: Associated Press
Na żywo

Iga Świątek - Belinda Bencic

30-30 Mocny ale minimalnie niecelny forhend Szwajcarki

15-30 Iga pod presją zagrała w siatkę

15-15

15-0

Serwuje Belinda Bencic

Za nami przerwa toaletowa. Początek drugiego seta za chwilę

7:6

GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka wygrywa seta, który był szalony i pełen zwrotów akcji

7-2 JAZDA! Na koniec seta znów autowy return Szwajcarki!

6-2 Autowy return Bencic. Piłki setowe ma Iga!

5-2 Ale return Igi! Potężny i w samą końcową linię!

4-2 Niesamowity forhend Bencic po crossie. Świetna odpowiedź na forhend Świątek

4-1 "JAZDA!" - krzyknęła sobie zadziornie Iga po udanej akcji. Trafiła idealnie w koćową linię

3-1 Co za wymiana! Niesamowita intensywność. Na koniec świetny wolej Belindy

3-0 Błąd Szwajcarki. Wpakowała piłkę w siatkę

2-0 Iga agresywnym forhendem wymusiła błąd rywalki

1-0 Minimalnie niecelny return Bencic

6:6

Gem Bencic. Niestety, na koniec gema prosty błąd Igi. Przed nami TIE-BREAK!

30-40 Podwójny błąd serwisowy Bencic

15-40 Pewny forhend Igi w otwarty już kort

0-40 Duży aut po returnie Igi

0-30 Mocny forhend Szwajcarki

0-15 Iga od początku wymiany była w głębokiej defensywie. Na koniec świetny wolej Bencic przy siatce

6:5

Gem Świątek. Iga wraca na prowadzenie! Gema skończyła mocnym forhendem z zabójczą rotacją!

40-30 Intensywna i szybka wymiana. Na koniec piękny forhend Szwajcarki

40-15 Znów as serwisowy Igi!

30-15 Teraz Iga pod presją zagrała w siatkę

30-0 As serwisowy Polki!

15-0 Błąd Bencic, zagrała w siatkę

5:5

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec znów błąd Szwajcarki! Polka wyrównuje!

40-30 Iga ma breakpointa po mocnym forhendzie po crossie

30-30 Teraz błąd Szwajcarki. Duży aut po jej forhendzie

15-30 Znów błąd Igi. Autowy bekhend

15-15

0-15 Iga pod presją zagrała w aut

4:5

Gem Bencic PRZEŁAMANIE. Na koniec znów agresywny return Szwajcarki i błąd Polki. Iga w trudnej sytuacji

30-40 Zepchnięta do defensywy Iga w końcu nie dała rady odegrać. Broni breakpointa

30-30 Ciekawa wymiana, w której obie panie błysnęły dobrą defensywą. Pierwsza pomyliła się Bencic

15-30 Mocny i dokładny forhend mistrzyni Wimbledonu

0-30 Podwójny błąd serwisowy Igi

0-15 Błąd Polki

4:4

Gem Bencic. Mamy znów remis. Na koniec gema znów nieudany return Polki

Przewaga Bencic. Autowy return Igi

40-40 Dobra akcja Igi przy siatce, mocny drive-volley

30-40 Świetna reakcja Szwajcarki na mocny return Polki. Odegrała jeszcze mocniej

30-30 Błąd Bencic, uderzyła w siatkę

15-30 Agresywny return Igi, rywalka nie zdołała odegrać

0-30 Dobry serwis Szwajcarki

0-15 Duży aut po forhendzie Igi

4:3

Gem Świątek. Iga skończyła go asem serwisowym, już czwartym dzisiaj. Polka wraca na prowadzenie

40-15 Świetny forhend Polki po crossie

30-15 Iga ruszyła do siatki, ale nie był to dobry atak. Rywalka minęła ją, wyprowadzając kontrę

30-0 Niecelny return Bencic

15-0 Potężny forhend Igi

3:3

Gem Bencic. Było 3:0, ale jest już remis 3:3. Niestety Polka popełniała teraz błędy

30-40 Dobry serwis Szwajcarki

30-30 Polka miała inicjatywę, ale niestety przestrzeliła z bekhendu

30-15 Agresywny return Igi. Belinda odegrała w siatkę

15-15 Podwójny błąd serwisowy Szwajcarki

0-15

3:2

Gem Bencic PRZEŁAMANIE. Przewaga Polki topnieje. Szwajcarka przełamała jej podanie. Na koniec świetny return Bencic

30-40 Świetny forhend Polki. Wcześniej był mocny serwis na ciało rywalki

15-40 Błąd Igi. Przestrzeliła, starając się zagrać bekhend wzdłuż linii. Są breakpointy

15-30 Teraz mocny i głęboki bekhend Polki. Skuteczny

0-30 Intensywna wymiana bekhend na bekhend. Pierwsza pomyliła się Iga, zagrała w aut

0-15 Podwójny błąd serwisowy Polki

3:1

Gem Bencic. Szwajcarka wygrywa pierwszego gema. Na koniec zaserwował asa

Przewaga Bencic. Po dobrym serwisie Szwajcarka miała już otwarty kort i łatwo skończyła punkt

Równowaga. Teraz pomyliła się Bencic. Pod presją zagrała w siatkę

Przewaga Bencic. Niecelny bekhend Igi, piłka uciekła z rakiety

40-40 Świetny return Polki. Przymierzyła w sam narożnik kortu

30-40 Dobry serwis Bencic

30-30 Autowy return Igi

30-15

15-15 Autowy bekhend Polki

15-0 Iga mocnym returnem wymusiła błąd rywalki

3:0

Gem Świątek. Polka powiększa przewagę! Gra bardzo agresywnie a przy tym solidnie. Na koniec ciekawa wymiana i pewny smecz Igi po koźle

40-15 Autowy return Szwajcarki, która zaczyna się denerwować

30-15 Już trzeci as serwisowy Igi!

15-15 Autowy forhend Polki

15-0 Return Bencic w siatkę

2:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec kolejny błąd Szwajcarki. Polka odskakuje rywalce

Iga ma breakpointa po błędzie Bencic

Równowaga. Iga dobrą akcją wymusiła błąd rywalki

Przewaga Bencic. Skuteczny drive-volley Szwajcarki

40-40 Błąd Szwajcarki. Za długi bekhend. Równowaga

30-40 Znów return Polki w siatkę. Stara się grać bardzo agresywnie

30-30 Iga returnowała w siatkę

30-15 Przepiękny wolej Igi! Świetna akcja przy siatce

15-15 Szybka wymiana. Pierwsza pomyliła się Bencic, uderzyła za końcową linię

0-15 Return Igi mocny ale w siatkę

1:0

Gem Świątek. Dwa asy serwisowe Polki w gemie otwarcia! Na koniec znów as. Gem wygrany do zera

40-0 Szwajcarka zagrała za końcową linię

30-0 As serwisowy Polki!

15-0 Iga mocnym rotowanym forhendem wymusiła błąd rywalki

GRAMY! Serwuje Iga Świątek

Za chwilę początek spotkania

Iga Świątek walczy z Belindą Bencic w 3. rundzie turnieju WTA w Wuhan, a w ćwierćfinale na zwyciężczynię tego meczu czeka już Włoszka Jasmine Paolini. Polka na otwarcie rywalizacji w tym turnieju pokonałą 6:1, 6:1 Czeszkę Marie Bouzkovą (nr 41). Debiutująca w Wuhan Polka wygrała już 60. mecz w sezonie i jest jedyną zawodniczką w XXI wieku, która dokonała tej sztuki w czterech kolejnych latach (2022-2025). - Na pewno miło jest zagrać w miejscu, w którym nigdy wcześniej nie byłam. Fajnie było poznać Wuhan, zwiedzając miasto. Z mojego pierwszego meczu tutaj też jestem zadowolona - powiedziała Iga Świątek po spotkaniu.

Świątek - Bencic NA ŻYWO Relacja live z WTA Wuhan

Iga Świątek grała z Belindą Bencic już pięć razy razy, a bilans tej rywalizacji to 4-1 dla Polki. Ich mecze często były bardzo zacięte i dramatyczne. Na początku 2023 r. Świątek ograła Bencic 6:3, 7:6 w United Cup, a potem była pamiętna bitwa w 4. rundzie Wimbledonu 2023. Iga Świątek wygrała to spotkanie 6:7, 7:6, 6:3, broniąc w drugim secie dwóch piłek meczowych. Przy jednej z nich trafiła w końcową linię. Ostatnio Polka pewnie rozbiła Szwajcarkę 6:2, 6:0 w półfinale tegorocznego Wimbledonu.

IGA ŚWIĄTEK