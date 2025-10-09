Iga Świątek - Belinda Bencic
30-30 Mocny ale minimalnie niecelny forhend Szwajcarki
15-30 Iga pod presją zagrała w siatkę
15-15
15-0
Serwuje Belinda Bencic
Za nami przerwa toaletowa. Początek drugiego seta za chwilę
Swiatek strikes first 👊@iga_swiatek takes the opener 7-6(2) in the battle with Bencic.#WuhanOpen pic.twitter.com/wtMXOVLzkF— wta (@WTA) October 9, 2025
7:6
GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka wygrywa seta, który był szalony i pełen zwrotów akcji
7-2 JAZDA! Na koniec seta znów autowy return Szwajcarki!
6-2 Autowy return Bencic. Piłki setowe ma Iga!
5-2 Ale return Igi! Potężny i w samą końcową linię!
4-2 Niesamowity forhend Bencic po crossie. Świetna odpowiedź na forhend Świątek
4-1 "JAZDA!" - krzyknęła sobie zadziornie Iga po udanej akcji. Trafiła idealnie w koćową linię
3-1 Co za wymiana! Niesamowita intensywność. Na koniec świetny wolej Belindy
3-0 Błąd Szwajcarki. Wpakowała piłkę w siatkę
2-0 Iga agresywnym forhendem wymusiła błąd rywalki
1-0 Minimalnie niecelny return Bencic
6:6
Gem Bencic. Niestety, na koniec gema prosty błąd Igi. Przed nami TIE-BREAK!
30-40 Podwójny błąd serwisowy Bencic
15-40 Pewny forhend Igi w otwarty już kort
0-40 Duży aut po returnie Igi
0-30 Mocny forhend Szwajcarki
0-15 Iga od początku wymiany była w głębokiej defensywie. Na koniec świetny wolej Bencic przy siatce
6:5
Gem Świątek. Iga wraca na prowadzenie! Gema skończyła mocnym forhendem z zabójczą rotacją!
40-30 Intensywna i szybka wymiana. Na koniec piękny forhend Szwajcarki
40-15 Znów as serwisowy Igi!
30-15 Teraz Iga pod presją zagrała w siatkę
30-0 As serwisowy Polki!
15-0 Błąd Bencic, zagrała w siatkę
5:5
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec znów błąd Szwajcarki! Polka wyrównuje!
40-30 Iga ma breakpointa po mocnym forhendzie po crossie
30-30 Teraz błąd Szwajcarki. Duży aut po jej forhendzie
15-30 Znów błąd Igi. Autowy bekhend
15-15
0-15 Iga pod presją zagrała w aut
4:5
Gem Bencic PRZEŁAMANIE. Na koniec znów agresywny return Szwajcarki i błąd Polki. Iga w trudnej sytuacji
30-40 Zepchnięta do defensywy Iga w końcu nie dała rady odegrać. Broni breakpointa
30-30 Ciekawa wymiana, w której obie panie błysnęły dobrą defensywą. Pierwsza pomyliła się Bencic
15-30 Mocny i dokładny forhend mistrzyni Wimbledonu
0-30 Podwójny błąd serwisowy Igi
0-15 Błąd Polki
4:4
Gem Bencic. Mamy znów remis. Na koniec gema znów nieudany return Polki
Przewaga Bencic. Autowy return Igi
40-40 Dobra akcja Igi przy siatce, mocny drive-volley
30-40 Świetna reakcja Szwajcarki na mocny return Polki. Odegrała jeszcze mocniej
30-30 Błąd Bencic, uderzyła w siatkę
15-30 Agresywny return Igi, rywalka nie zdołała odegrać
0-30 Dobry serwis Szwajcarki
0-15 Duży aut po forhendzie Igi
4:3
Gem Świątek. Iga skończyła go asem serwisowym, już czwartym dzisiaj. Polka wraca na prowadzenie
40-15 Świetny forhend Polki po crossie
30-15 Iga ruszyła do siatki, ale nie był to dobry atak. Rywalka minęła ją, wyprowadzając kontrę
30-0 Niecelny return Bencic
15-0 Potężny forhend Igi
3:3
Gem Bencic. Było 3:0, ale jest już remis 3:3. Niestety Polka popełniała teraz błędy
30-40 Dobry serwis Szwajcarki
30-30 Polka miała inicjatywę, ale niestety przestrzeliła z bekhendu
30-15 Agresywny return Igi. Belinda odegrała w siatkę
15-15 Podwójny błąd serwisowy Szwajcarki
0-15
3:2
Gem Bencic PRZEŁAMANIE. Przewaga Polki topnieje. Szwajcarka przełamała jej podanie. Na koniec świetny return Bencic
30-40 Świetny forhend Polki. Wcześniej był mocny serwis na ciało rywalki
15-40 Błąd Igi. Przestrzeliła, starając się zagrać bekhend wzdłuż linii. Są breakpointy
15-30 Teraz mocny i głęboki bekhend Polki. Skuteczny
0-30 Intensywna wymiana bekhend na bekhend. Pierwsza pomyliła się Iga, zagrała w aut
0-15 Podwójny błąd serwisowy Polki
3:1
Gem Bencic. Szwajcarka wygrywa pierwszego gema. Na koniec zaserwował asa
Przewaga Bencic. Po dobrym serwisie Szwajcarka miała już otwarty kort i łatwo skończyła punkt
Równowaga. Teraz pomyliła się Bencic. Pod presją zagrała w siatkę
Przewaga Bencic. Niecelny bekhend Igi, piłka uciekła z rakiety
40-40 Świetny return Polki. Przymierzyła w sam narożnik kortu
30-40 Dobry serwis Bencic
30-30 Autowy return Igi
30-15
15-15 Autowy bekhend Polki
15-0 Iga mocnym returnem wymusiła błąd rywalki
3:0
Gem Świątek. Polka powiększa przewagę! Gra bardzo agresywnie a przy tym solidnie. Na koniec ciekawa wymiana i pewny smecz Igi po koźle
40-15 Autowy return Szwajcarki, która zaczyna się denerwować
30-15 Już trzeci as serwisowy Igi!
15-15 Autowy forhend Polki
15-0 Return Bencic w siatkę
2:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec kolejny błąd Szwajcarki. Polka odskakuje rywalce
Iga ma breakpointa po błędzie Bencic
Równowaga. Iga dobrą akcją wymusiła błąd rywalki
Przewaga Bencic. Skuteczny drive-volley Szwajcarki
40-40 Błąd Szwajcarki. Za długi bekhend. Równowaga
30-40 Znów return Polki w siatkę. Stara się grać bardzo agresywnie
30-30 Iga returnowała w siatkę
30-15 Przepiękny wolej Igi! Świetna akcja przy siatce
15-15 Szybka wymiana. Pierwsza pomyliła się Bencic, uderzyła za końcową linię
0-15 Return Igi mocny ale w siatkę
1:0
Gem Świątek. Dwa asy serwisowe Polki w gemie otwarcia! Na koniec znów as. Gem wygrany do zera
40-0 Szwajcarka zagrała za końcową linię
30-0 As serwisowy Polki!
15-0 Iga mocnym rotowanym forhendem wymusiła błąd rywalki
GRAMY! Serwuje Iga Świątek
Za chwilę początek spotkania
A tak Iga prezentowała się na Imprezie Zawodniczek w Wuhan. W krótkiej sukience wyglądała pięknie
W Wuhan dzisiaj jeszcze gorsze upały niż w poprzednich dniach. Na szczęście Iga zagra wieczorem i na korcie centralnym, gdzie warunki są dużo lepsze
Trwa już rozgrzewka
Na zwyciężczynie tego pojedynku w ćwierćfinale czeka już Jasmine Paolini
Iga Świątek i Belinda Bencic właśnie pojawiły się na korcie!
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Belinda Bencic w 3. rundzie turnieju WTA w Wuhan. Początek spotkania po godzinach 13 polskiego czasu.
Iga Świątek walczy z Belindą Bencic w 3. rundzie turnieju WTA w Wuhan, a w ćwierćfinale na zwyciężczynię tego meczu czeka już Włoszka Jasmine Paolini. Polka na otwarcie rywalizacji w tym turnieju pokonałą 6:1, 6:1 Czeszkę Marie Bouzkovą (nr 41). Debiutująca w Wuhan Polka wygrała już 60. mecz w sezonie i jest jedyną zawodniczką w XXI wieku, która dokonała tej sztuki w czterech kolejnych latach (2022-2025). - Na pewno miło jest zagrać w miejscu, w którym nigdy wcześniej nie byłam. Fajnie było poznać Wuhan, zwiedzając miasto. Z mojego pierwszego meczu tutaj też jestem zadowolona - powiedziała Iga Świątek po spotkaniu.
Świątek - Bencic NA ŻYWO Relacja live z WTA Wuhan
Iga Świątek grała z Belindą Bencic już pięć razy razy, a bilans tej rywalizacji to 4-1 dla Polki. Ich mecze często były bardzo zacięte i dramatyczne. Na początku 2023 r. Świątek ograła Bencic 6:3, 7:6 w United Cup, a potem była pamiętna bitwa w 4. rundzie Wimbledonu 2023. Iga Świątek wygrała to spotkanie 6:7, 7:6, 6:3, broniąc w drugim secie dwóch piłek meczowych. Przy jednej z nich trafiła w końcową linię. Ostatnio Polka pewnie rozbiła Szwajcarkę 6:2, 6:0 w półfinale tegorocznego Wimbledonu.