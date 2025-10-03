Iga Świątek gra w WTA Wuhan. Kiedy losowanie? Drabinka pełna gwiazd!

Iga Świątek zaczyna walkę w Wuhan, gdzie rusza kolejny turniej WTA 1000.

Do rywalizacji wraca Aryna Sabalenka, która jest trzykrotną triumfatorką Wuhan Open.

Sprawdź, kiedy odbędzie się losowanie i co Iga Świątek powiedziała o swoich przygotowaniach do tego ważnego turnieju.

Iga Świątek dotarła już do Wuhan, gdzie rusza kolejny turniej WTA 1000. Początek 6 października, ale Polka zacznie występ w 2. rundzie. - W Wuhan nigdy wcześniej nie byłam. Nie mam pojęcia, jakie są tam obiekty i korty. Myślę, że fajnie będzie zobaczyć nowe miejsce - stwierdziła jeszcze w Pekinie wiceliderka rankingu. Na lotnisku Iga Świątek została powitana jak królowa. Otrzymała bukiet kwiatów i specjalne upominki. Za naszą gwiazdą już pierwszy trening w Wuhan, więc miała okazję zapoznać się z nawierzchnią, na której toczyć się będzie rywalizacja. - Są pewne konkretne rzeczy, które myślę, że mogę poprawić na korcie. Spróbuję to zrobić w najbliższych dniach - stwierdziła Iga Świątek po porażce z Emmą Navarro w Pekinie. Zapytana o zbliżający się koniec sezonu dodała: - Na pewno widać metę, ale to nie znaczy, że jest łatwiej. Trzeba nadal skupiać się na tym, co dzieje się tu i teraz, a to bardzo trudne w tej części sezonu. Widzisz metę, ale nie możesz się na niej skupiać, bo to nigdzie cię nie zaprowadzi. Przed nami jeszcze dwa ważne turnieje.

Iga Świątek goni w rankingu Arynę Sabalenkę

Przed Igą Świątek już tylko dwa turnieje w tym roku - WTA w Wuhan i kończące sezon WTA Finals w Rijadzie (1 listopada). Do zdobycia jest 2500 punktów (1000 w Wuhan i 1500 w WTA Finals). Ranking WTA Race, który zlicza punkty wywalczone od początku sezonu, doskonale pokazuje, jak wygląda sytuacja w wyścigu o pozycję nr 1. Aryna Sabalenka ma w nim aż 1457 pkt więcej niż Iga Świątek. Dlatego szanse Polki na odzyskanie tronu jeszcze w tym roku mocno zmalały. Potrzebne by były nie tylko świetne wyniki w obu imprezach, ale też kiepska dyspozycja Białorusinki.

A Wuhan to prawdziwa twierdza Aryny Sabalenki. Białorusinka wygrała tam aż 17 meczów z rzędu, triumfując w latach 2018, 2019 i 2024 (w latach 2020-2023 turnieju nie rozgrywano z powodu pandemii, która zresztą zaczęła się właśnie w Wuhan).

WTA Wuhan: DRABINKA pełna gwiazd!

Poza Igą Świątek i Aryną Sabalenką w Wuhan pojawią się niemal wszystkie najmocniejsze tenisistki. Z powodu kontuzji wycofały się m.in. Madison Keys, Elina Switolina czy Paula Badosa, ale w chińskiej imprezie powalczą m.in. Coco Gauff, Amanda Anisimova, Mirra Andriejewa, Jessica Pegula czy Qinwen Zheng, która w Pekinie znów miała problemy z łokciem, ale pojawiła się w Wuhan i szykuje się do występu. Powalczą również Magdalena Fręch i Magda Linete.

Kiedy losowanie WTA Wuhan? Kiedy gra Iga Świątek?

Turniej WTA w Wuhan ruszy w poniedziałek 6 października. Iga Świątek zacznie w 2. rundzie. Turniej w Wuhan jest krótszy niż ten w Pekinie, potrwa tydzień, więc panie grać będą zazwyczaj codziennie a nie co drugi dzień. Losowanie drabinki odbędzie się w sobotę 4 października, tak jak rok temu, gdy również została wylosowana dwa dni przed startem rywalizacji. To w związku napiętym terminarzem. Transmisje TV z turnieju WTA w Wuhan na antenie Canal+ Sport 2.

