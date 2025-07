Iga Świątek - Hanyu Guo Transmisja NA ŻYWO. STREAM ONLINE i TV. Gdzie oglądać WTA Montreal?

Iga Świątek i Hanyo Guo w turnieju WTA w Montrealu zagrają ze sobą po raz pierwszy. Chinka specjalizuje się w grze podwójnej (nr 32 WTA w deblu), a w singlu zajmuje dopiero 259. miejsce. Do głównej drabinki przebiła się w kwalifikacjach, a potem sprawiła niespodziankę, ogrywając 6:3, 6:3 Julię Putincewą z Kazachstanu, która znów potwierdziła, że jest w fatalnej formie. Iga Świątek do Kanady przyleciała już w nocy ze środy na czwartek, żeby spokojnie potrenować.

- Teraz tak naprawdę zaczynam od nowa. Powiedziałabym nawet, że to nawet trudniejsze niż zwykle, bo po takim triumfie oczekiwania są wyższe. Ale z drugiej strony, czuję, że nie powinnam za dużo o tym myśleć, bo gra na trawie to zupełnie inna historia. Przynajmniej mam świadomość, że nawet jeśli będę grać źle do końca roku, będę bardzo zadowolona z sezonu. Wygranie Wimbledonu nie było nawet na mojej liście celów w tym roku. Dlatego po tym zwycięstwie jestem bardzo szczęśliwa - analizowała Iga Świątek.

Gdzie oglądać mecz Iga Świątek - Hanyu Guo w Montrealu?

Mecz Iga Świątek - Hanyu Guo w 2. rundzie turnieju WTA Montreal 2025 zostanie rozegrany w środę 30 lipca. Początek meczu nie przed godziną 18.30 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 17 po meczu Osaka - Samsonowa). Transmisja TV z meczu Iga Świątek - Hanyuo Guo w turnieju WTA w Montrealu na Canal+ Sport 2 oraz online na Canal+ ONLINE.

- Wygranie Wimbledonu to spełnienie marzeń, ale nawet po takim triumfie trzeba robić swoje. Można świętować przez tydzień, ale przecież sezon trwa dalej, a ja muszę wykonać dużo pracy, żeby szybko dostosować się do zupełnie innych warunków i nawierzchni. Dlatego cieszę się, że przyleciałam tutaj trochę wcześniej, żeby potrenować. Nie zawsze było mi łatwo grać dobrze na szybszych kortach twardych - podkreślała Iga Świątek,.

