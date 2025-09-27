Iga Świątek znów zapisała się w historii! Tylko Serena Williams była lepsza, co za wynik

Piotr Mika
Piotr Mika
2025-09-27 10:17

Iga Świątek pokonała Yue Yuan w 2. rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Polka nie dała zbyt wielu szans przedstawicielce gospodarzy, pokonując ją w dwóch setach 6:0, 6:3. Tuż po meczu serwis OptaAce podał zaskakującą statystykę – okazuje się, że Iga Świątek wybitnie radzi sobie w turniejach rangi WTA 1000, a lepsza od niej była tylko legendarna Serena Williams.

Iga Świątek wygrała turniej WTA w Seulu

i

Autor: Associated Press

Iga Świątek znów udowodniła, że jest wielka! Tylko Serena Williams była w tym lepsza

Iga Świątek od pewnej wygranej rozpoczęła zmagania w turnieju WTA 1000 w Pekinie. Z pewnością to ważne, że spędziła na korcie niewiele ponad godzinę, ponieważ do stolicy Chin udała się krótko po tym, jak wygrała turniej WTA 500 w Seulu. Wiceliderka rankingu WTA mierzyła się w 2. rundzie z przedstawicielką gospodarzy Yue Yuan i oczywiście była faworytką, ale z pewnością Chinka nie znalazła się tam przypadkiem. Jeszcze w maju 2024 roku zajmowała ona 36. miejsce w rankingu WTA (obecnie 110), a w 1. rundzie pokonała Julię Putincewą (WTA 63.) 6:3, 6:3. Jednak Polka podeszła do spotkania mocno skoncentrowana i już na początku pokazała rywalce, że nie zamierza dawać jej taryfy ulgowej – wygrała seta 6:0, a przy 13 punktach rozegranych przy podaniu Świątek tylko jeden padł łupem rywalki.

WTA Pekin: Już tylko Świątek. Klęska Magdy Linette, nie wykorzystała wielkiej szansy

Iga Świątek wygrała turniej WTA w Seulu
12 zdjęć

Drugi set był bardziej zacięty i zaczął się od... przełamania na rzecz Yuan. Świątek szybko odzyskała rezon i wygrała cztery kolejne gemy! Ostatecznie set padł łupem wiceliderki rankingu WTA w stosunku 6:3, a tym samym wygrała też cały mecz. Jak się później okazało, nie było to po prostu kolejne zwycięstwo, a wydarzenie historyczne dla kariery polskiej zawodniczki.

LOT nie wpuścił jej do Polski. Rosyjska tenisistka miała być panią do towarzystwa

Super Sport SE Google News

Jak podał serwis OptaAce, Iga Świątek rozegrała z Yue Yuan 150. mecz w turnieju rangi WTA 1000 i było to jej 122 zwycięstwo. Format ten został wprowadzony w 2009 roku i od tamtej pory tylko jedna zawodniczka wygrała więcej meczów w swoich pierwszych 150 starciach. Była to Serena Williams, która wygrała 131 z 150 pierwszych meczów w turniejach rangi WTA 1000. Warto jednak pamiętać, że format wprowadzono w momencie, gdy Serena Williams była już ukształtowaną zawodniczką z wieloma sukcesami na koncie, więc miała nieco łatwiej.

Magdalena Fręch spada w rankingu WTA. Szybka porażka w Pekinie

Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani
SERENA WILLIAMS
IGA ŚWIĄTEK