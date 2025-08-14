Rosjanka Weronika Kudermietowa będzie rywalką Magdy Linette w 4. rundzie turnieju WTA 1000 w Cincinnati (1/8 finału). Polka w rozgrywanym z powodu deszczu „na raty” - we wtorek i środę - meczu 3. rundy pokonała rozstawioną z numerem czwartym ubiegłoroczną finalistkę, Amerykankę Jessicę Pegulę 7:6 (7-5), 3:6, 6:3. Jeszcze dłużej na rozstrzygnięcie spotkania tej fazy czekała Kudermietowa. Pięć lat młodsza od Polki Rosjanka miała zagrać z Clarą Tauson we wtorek, ale ich pojedynek w związku z opadami wypadł z planu gier. Rozpoczął się w środę w południe, był kilkakrotnie przerywany - najpierw z powodu panującego upału, a później deszczu, ale wieczorem czasu lokalnego udało się go dokończyć. Kudermietowa zwyciężyła wyżej notowaną Dunkę 3:6, 7:6 (7-4), 6:4 po w sumie dwóch godzinach i 44 minutach gry.

Magda Linette oddała mecz walkowerem. I tak zagra dalej! Sceny w WTA Cincinnati

Magda Linette, która w Cincinnati nigdy wcześniej nie wyszła poza drugą rundę, w tegorocznej edycji wcześniej wygrała ze Słowaczką Rebeccą Sramkovą 7:6 (7-4), 6:0, a w 1. rundzie miała tzw. wolny los. Z Weroniką Kudermietową zmierzyła się dotychczas tylko raz - w lutym tego roku ograła ją 3:6, 6:4, 6:0 w 1. rundzie turnieju w Dausze.

Kiedy mecz Linette - Kudermietowa w 4. rundzie WTA Cincinnati?

Mecz Magda Linette - Weronika Kudermietowa w 4. rundzie turnieju WTA w Cincinnati zostanie rozegrany w nocy z czwartku na piątek 14/15 sierpnia. Początek meczu Linette - Kudermietowa nie przed godziną 1 w nocy polskiego czasu. Transmisje TV z turnieju WTA w Cincinnati na antenie Canal+ Sport 2.