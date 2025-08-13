Magda Linette – Jessica Pegula: Mecz Polki przerwany! Sceny w Cincinnati. Kiedy go dokończą?

Mecz Linette – Pegula w Cincinnati przerwany. Wszystko przez burzę

Złe wiadomości napłynęły z turnieju WTA w Cincinnati. Czołowa polska tenisistka Magda Linette mierzyła się z Jessicą Pegulą w trzeciej rundzie turnieju. Spotkanie zostało przerwane z powodu burzy i zostanie dokończony w środę. Po dwóch setach jest remis 1:1.

Pierwszą partię Linette wygrała 7:6(4). Polka prowadziła 4:2 i 5:3, jednak rywalka odrobiła stratę, doprowadzając do tie-breaka. Drugi set rozpoczął się od prowadzenia Peguli 3:0. Linette zniwelowała stratę przełamania, ale w szóstym gemie ponownie straciła podanie. Amerykanka utrzymała przewagę i zwyciężyła 6:3, wyrównując stan meczu.

Nad korty nadciągnęły wielkie chmury, które spowodowały obfite opady deszczu. Ze względu na późną godzinę organizatorzy zdecydowali, że mecz zostanie dokończony w środę.

Kiedy zostanie dokończony mecz Linette – Pegula?

Decydujący set zostanie rozegrany w środę na korcie centralnym po spotkaniu Francesa Tiafoe z Holgerem Rune. Będzie to czwarty pojedynek tych tenisistek, wszystkie wcześniejsze wygrała Pegula.

Linette w poprzednich rundach pokonała Rebeccę Sramkovą 7:6 (7-4), 6:0, a w pierwszej miała wolny los. Polka i Pegula rywalizują także w deblu. Linette w parze z Clarą Tauson w 1/8 finału zmierzą się z Sarą Errani i Jasmine Paolini.

W środę o ćwierćfinał zagra również Iga Świątek, rozstawiona z numerem trzecim, która spotka się z Soraną Cirsteą.