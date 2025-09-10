Magda Linette przeżyła kolejny dramat. Lanie w pierwszym secie, a później kontuzja

Magda Linette znów musiała kreczować. Dramat polskiej zawodniczki

Ostatnie miesiące są niezwykle trudne dla Magdy Linette. Jedna z najlepszych polskich tenisistek zmaga się ze zniżką formy i problemami zdrowotnymi – pod koniec czerwca zmuszona była wycofać się z powodu urazu z meczu z Dajaną Jastremską w Eastourne i od tego czasu prawie żaden turniej nie był dla niej udany – przegrywała w pierwszych meczach na Wimbledonie, w Montrealu, US Open i teraz w Guadalajarze. W Waszyngtonie natomiast wygrała tylko jedno spotkanie, a najlepiej poszło jej w Cincinnati, gdzie dotarła do 1/8 finału. Z pewnością nie są to wyniki, do jakich przyzwyczaiła siebie i kibiców Magda Linette.

Niestety, trudno będzie liczyć na poprawę w najbliższej przyszłości. Znów bowiem Polkę dopadły problemy zdrowotne. W pierwszym meczu turnieju WTA 500 w Guadalajarze Magda Linette mierzyła się z Emilianą Arango – polscy fani poznali ją przy okazji meczu z Igą Świątek w 1. rundzie US Open 2025. To Linette była faworytką tego spotkania, ale niespodziewanie Kolumbijka ograła naszą zawodniczkę 6:0 w pierwszym secie! Do drugiej partii polska tenisistka już nie przystąpiła, poddając mecz, a powodem były problemy z kolanem.

Całą sytuację krótko skomentował na portalu X profil „Z kortu – tenisowe informacje”. – Przykre obrazki w Guadalajarze. Magda Linette skreczowała przy stanie 0:6 w starciu pierwszej rundy WTA 500 z Emilianą Arango. Wyglądało to na problemy z kolanem. Życzymy Polce szybkiego powrotu do zdrowia – czytamy we wpisie.

