Nie tylko Iga Świątek! Rywalka Polki mocno o niestosownych pytaniach od dziennikarzy

Nie tylko Iga Świątek. Bencic mocno o niektórych pytaniach dziennikarzy

Iga Świątek po dość udanym US Open 2025 odpoczywa i regeneruje się przed kolejnymi wyzwaniami. Polka rywalizowała w nowojorskiej imprezie z urazem stopy i z pewnością dość zmęczona po wygraniu WTA 1000 w Cincinnati, po którym w zasadzie nie miała odpoczynku. Jednak w pewnej chwili zaczęto więcej mówić nie o jej wyniku sportowym, a o tym, co działo się na konferencjach prasowych. O ile jej ostra reakcja na pytanie dziennikarza o koraliki we włosy została raczej zrozumiana, o tyle dość nieprzyjemna odpowiedź na pytanie o zmęczenie i odpoczynek po turnieju wywołała mieszane reakcje – jedni odebrali reakcję Świątek jako arogancję, inni natomiast bronili Polki, uznając kolejne pytania o jej zdrowie psychiczne za bezzasadne i uciążliwe.

Sabalenka naprawdę to powiedziała! Mocno w kierunku tenisisty: „Skopię ci du*ę”

Teraz w podobnym temacie wypowiedziała się Belinda Bencic, która obecnie zajmuje 17. miejsce w rankingu WTA, a wróciła do gry niedawno po tym, jak urodziła dziecko. W rozmowie z Athlon Sports szwajcarska tenisistka zwróciła uwagę na to, że często dostaje zbyt prywatne pytania, dotyczące m.in. macierzyństwa. – Staram się być całkiem otwarta, dawać coś od siebie, a nie tylko odpowiadać „tak” i „nie”. Ale kiedy na żywo w telewizji, np. w BBC, pytają cię o coś w rodzaju: „Jesteś już w półfinale, ale czy nadal zmieniasz pieluchy?”, to muszę odpowiedzieć: „czy możemy porozmawiać o ćwierćfinale, który wygrałam?” – tłumaczyła Bencic.

Iga Świątek wyprzedzi Arynę Sabalenkę? Szykuje się emocjonujący koniec sezonu

Szwajcarska tenisistka podkreśla, że chciałaby, aby w rozmowach z dziennikarzami dominował temat sportu. – Uwielbiam być matką, ale w pewnym momencie już wystarczy. Nie odpowiadam na wszystkie pytania, są zbyt prywatne. Oczywiście, bycie matką jest częścią mojej tożsamości. Ale chcę też być znana jako dobra sportsmenka i tenisistka – dodała.

WTA Seul: Ważne informacje w sprawie występu Igi Świątek! Pilny komunikat

Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.