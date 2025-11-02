Niesamowite, czego dokonały razem Świątek i Sabalenka! Ostatnio zrobiły to Williams i Radwańska

Sabalenka i Świątek osiągnęły niesamowity wyczyn w tenisie, dołączając do elitarnego grona zawodniczek.

Obie tenisistki przekroczyły barierę 60 zwycięstw w sezonie, co jest pierwszym takim przypadkiem od 2013 roku.

Ostatnio podobnego osiągnięcia dokonały legendy tenisa: Serena Williams i Agnieszka Radwańska.

Jak wyliczył zajmujący się tenisowymi statystykami serwis OptaAce, Aryna Sabalenka i Iga Świątek to pierwsza para w kobiecym tenisie od 2013 roku, która zanotowała po co najmniej 60 zwycięstw na poziomie WTA w roku kalendarzowym. Ostatnim duetem, który tego dokonał była para amerykańsko-polska Serena Williams i... Agnieszka Radwańska. Krakowianka zawsze słynęła z regularności i bardzo często pojawia się w takich statystykach.

Aryna Sabalenka jest liderką rankingu WTA, ale najwięcej zwycięstw na koncie w tym roku ma Iga Świątek. Polka wygrała w sumie 62 meczów, o dwa więcej niż Białorusinka. Dwie najlepsze tenisistki na świecie już po raz piąty z rzędu walczą w kończących sezon WTA Finals i obie zaczęły rywalizację w Rijadzie od udanych występów i zwycięstw. W sobotę Iga Świątek pokonała łatwo 6:1, 6:2 wracającą do gry po długiej przerwie Madison Keys, a następnego dnia Aryna Sabalenka ograła 6:3, 6:1 zmagającą się z problemami zdrowotnymi Jasmine Paolini. W drugiej serii meczów w fazie grupowej Polka zmierzy się z Jeleną Rybakiną, a Białorusinka powalczy z Jessicą Pegulą.

Iga Świątek i Aryna Sabalenka to dwie zdecydowanie najlepsze tenisistki w latach 2021-2025. Jak wyliczył "Super Express", najwięcej rankingowych w kończącym się 5-leciu wywalczyła Polka, a za nią jest Białorusinka. Reszta stawki jest daleko w tyle.

