Rosjanka naprawdę tak nazwała Igę Świątek! I to przed kamerą!

Iga Świątek i Anna Kalinska w piątek powalczą o awans do półfinału turnieju WTA w Cincinnati. Rosjanka bardzo późno w nocy ze środy na czwartek pokonała swoją rodaczkę Jekaterinę Aleksandrową 3:6, 7:6(5), 6:1. Iga Świątek i Anna Kalinska grały ze sobą tylko raz. W lutym 2024 r. Polka przegrała to spotkanie 4:6, 4:6 w półfinale turnieju WTA w Dubaju. Potem okazało się, że trakcie tego meczu zmagała się z koronawirusem i miała problemy z oddychaniem. Rosjanka ma 26 lat. Gra agresywny tenis oparty na mocnych płaskich uderzeniach z głębi kortu. Znana z urody Anna Kalinska była dziewczyną Jannika Sinnera, ale już się rozstali.

Anna Kalinska o Idze Świątek. Tak nazwała Polkę

Anna Kalinska po ostatniej piłce meczu z Jekateriną Aleksandrową, kiedy stało się jasne, że zagra z Igą Świątek, została zapytana o Polkę. Rosjanka uśmiechnęła się i stwierdziła:

- Jestem podekscytowana, mam nadzieję, że to będzie mecz na wysokim poziomie. Iga jest niesamowitą wojowniczką! - powiedziała Anna Kalinska w pomeczowym wywiadzie.

Iga Świątek awans do ćwierćfinału turnieju WTA w Cincinnati wywalczyła po zwycięstwie 6:4, 6:3 nad Soraną Cirsteą. Polka po raz piąty zagrała z 35-letnią Rumunką i zanotowała piąte zwycięstwo nad tą rywalką. Iga Świątek rok temu doszła w Cincinnati do półfinału, w którym uległa wyraźnie 3:6, 3:6 Arynie Sabalence. Nie broni jednak w Cincy żadnych punktów, bo po pozytywnym wyniku testów antydopingowych zarobione w tym turnieju punkty i pieniądze jej zabrano. Turniej w Cincinnati to dla Igi Świątek próba generalna przed US Open. Występ w Ohio zaczęła od zwycięstwa 6:1, 6:4 nad Rosjanką Anastazją Potapową. Potem miała zagrać z Martą Kostiuk, ale Ukrainka oddała mecz walkowerem, wycofując się z rywalizacji z powodu kontuzji nadgarstka.

Kiedy mecz Świątek - Kalinska w 1/4 finału WTA Cincinnati?

Mecz Iga Świątek - Anna Kalinska w ćwierćfinale turnieju WTA w Cincinnati zostanie rozegrany w piątek 15 sierpnia 2025. Transmisje TV z turnieju WTA w Cincinnati na antenie Canal+ Sport 2.

