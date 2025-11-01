Sabalenka wyszła na kort tuż przed Igą Świątek! Potwierdzenie dominacji Białorusinki

Sabalenka odebrała specjalną nagrodę. Wszystko tuż przed meczem Igi Świątek

W Rijadzie rozpoczęły się właśnie WTA Finals 2025, czyli finał sezonu w kobiecym tenisie. Osiem najlepszych zawodniczek tego roku walczy o prestiż, pieniądze i punkty do rankingu, a wśród nich jest oczywiście Iga Świątek, aktualna wiceliderka rankingu WTA. Polka swój pierwszy mecz na tegorocznych finałach rozegrała w sobotę, 1 listopada i w bardzo dobrym stylu pokonała Madison Keys – triumfatorka Australian Open 2025, która w półfinale tamtej imprezy pokonała Świątek, teraz uległa Polce aż 1:6, 2:6, a mecz trwał zaledwie godzinę i minutę! Z kolei liderka rankingu WTA, Aryna Sabalenka, swój pierwszy mecz zagra w niedzielę, 2 listopada, ale mimo to pojawiła się w sobotę na parkiecie, by odebrać specjalną nagrodę.

Do całego wydarzenia doszło tuż przed spotkaniem Igi Świątek i Madison Keys. Aryna Sabalenka została zaproszona na kort, aby odebrać nagrodę dla najlepszej zawodniczki 2025 roku, ponieważ niezależnie od dalszych wyników, pozostanie ona liderką rankingu WTA na koniec tego roku. – W przerwie między deblem i singlem, Aryna Sabalenka odebrała nagrodę dla liderki rankingu WTA na koniec sezonu 2025 – czytamy we wpisie profilu „Z kortu – informacje tenisowe” na portalu X.

W przerwie między deblem i singlem, Aryna Sabalenka odebrała nagrodę dla liderki rankingu WTA na koniec sezonu 2025.📸 CANAL+ | #WTAFinals | #WTAFinalsRiyadh | #czasnatenis pic.twitter.com/cVTsEAVHju— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) November 1, 2025

Część kibiców zastanawiała się, czemu dokonano tego dokładnie w tym momencie. Jeśli chodziło o to, by zrobić to przed startem rywalizacji w WTA Finals, to organizatorzy trochę się zagapili, bo przed meczem Igi Świątek rozegrano mecz deblowy w ramach tego turnieju! Jeden z komentujących wskazał na fakt, że można było to zrobić przed meczem deblowym lub po meczu Igi, lecz większość skupiła się na gratulowaniu Sabalence sukcesu.

