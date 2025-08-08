Sensacja! 18-letnia Victoria Mboko wygrała turniej WTA w Montrealu!

To największy sukces w krótkiej karierze 18-letniej Victorii Mboko, ale eksperci są zgodni, że może być to zapowiedź kolejnych triumfów. W tzw. erze open tenisa, której początek datuje się na 1968 rok, została trzecią kanadyjską zwyciężczynią tego turnieju, po Faye Urban w 1969 i Biance Andreescu w 2019 roku. Jednocześnie Mboko jest dopiero trzecią tenisistką w historii, która okazała się najlepsza w zawodach WTA 1000, grając w nich dzięki "dzikiej karcie". Wcześniej uczyniły to tylko Rosjanka Maria Szarapowa w Cincinnati w 2011 roku i Andreescu w Indian Wells w 2019.

Victoria Mboko padła na kolana po tym, jak Naomi Osaka posłała piłkę w siatkę w rozstrzygającej akcji, a publiczność, która wcześniej była regularnie uciszana przez sędziego podczas rozgrywania akcji, wreszcie mogła dać upust olbrzymiej radości i zgotować swojej faworytce długą owację. - To był niesamowity czas tutaj, w Montrealu – powiedziała Mboko do kibiców, po czym dodała po francusku: - Montreal, kocham cię.

Naomi Osaka po finale wyraźnie sfrustrowana. Nie pogratulowała Kanadyjce, a później odmówiła spotkania z dziennikarzami.

W trwającym dwie godziny i pięć minut spotkaniu rozegrano 25 gemów, z czego tylko 12 padło łupem serwujących. Victoria Mboko przegrała wyraźnie pierwszego seta, ale potem była bardziej opanowana i skuteczniejsza niż rywalka, wykorzystując osiem z dziewięciu breakpointów.

Victoria Mboko przyszła na świat w Charlotte, w Karolinie Północnej, ale dorastająła w Toronto. Jej rodzice pochodzą z Konga. Na drodze do finał okonała cztery mistrzynie wielkoszlemowe - poza Osaką także najwyżej rozstawioną w turnieju Amerykankę Coco Gauff, jej rodaczkę Sofię Kenin i Jelenę Rybakinę z Kazachstanu.

Victoria Mboko zalicza przełomowy sezon po tym, jak przez ostatnie dwa lata była trapiona kontuzjami. Rok rozpoczęła od serii 22. zwycięstw i zdobycia pięciu tytułów w turniejach niższej rangi. W Roland Garros w głównej drabince znalazła się jako tzw. lucky loser i na otwarcie pokonała rozstawioną z numerem 25. Magdalenę Fręch. Grę w Wimbledonie zakończyła na drugiej rundzie.

Naomi Osaka ma w dorobku m.in. cztery triumfy w turniejach wielkoszlemowych, jednak w ostatnich miesiącach walczyła o powrót do najwyższej formy po przerwie macierzyńskiej. W Kanadzie rozpoczęła współpracę z Tomaszem Wiktorowskim, byłym szkoleniowcem Agnieszki Radwańskiej oraz Igi Świątek. Mimo finałowej porażki Montrealu w światowym rankingu awansuje na 24. lokatę, tuż przed... Mboko.

Wynik finału WTA Montreal:

Victoria Mboko (Kanada) - Naomi Osaka (Japonia) 2:6, 6:4, 6:1.

