Świątek już może świętować. Pomógł jej... Wiktorowski, jednego jest już pewna

Iga Świątek zdecydowanie wróciła do formy, którą prezentowała w ostatnich latach, gdy dominowała w kobiecym tourze. Co ciekawe, najlepsze wyniki przyszły po zakończeniu rywalizacji na nawierzchni ziemnej, na której teoretycznie Świątek jest najmocniejsza, a największy sukces (póki co) osiągnęła na trawie, gdzie w seniorskiej karierze zawsze grało się jej trudno. Po Wimbledonie, który Świątek wygrała, najważniejsze wydarzenia z cyklu WTA przeniosły się do Ameryki Północnej. Tam Świątek wygrała turniej w Cincinnati, a teraz jest na dobrej drodze, by powtórzyć sukces z 2022 roku i wygrać US Open. Tak dobre wyniki sprawiły, że Polka wróciła do walki o pierwsze miejsce w rankingu WTA.

Po tym, jak Aryna Sabalenka awansowała do 1/4 finału US Open 2025, stało się jasne, że Świątek – nawet jak wygra cały turniej – jeszcze jej nie wyprzedzi. Walka toczy się teraz o to, by strata po nowojorskiej imprezie była jak najmniejsza, ale przed meczami Świątek i Gauff w 1/8 finału nie było nawet pewne, czy Polka utrzyma 2. miejsce – wyprzedzić ją mogła właśnie Amerykanka. Teraz jednak wszystko jest już jasne, a pomógł w tym... były trener Igi Świątek.

Po tym, jak Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału, ma w rankingu na żywo 7933 punkty. Z kolei Gauff ma na koncie 7874 punkty i tego wyniku już nie poprawi! Amerykanka odpadła w walce o ćwierćfinał z Naomi Osaką, którą prowadzi właśnie Tomasz Wiktorowski, jeszcze do niedawna trener Igi Świątek. Można więc powiedzieć, że pośrednio polski trener wspomógł Igę Świątek w zapewnieniu sobie 2. miejsca w rankingu WTA na koniec US Open 2025. Warto jednak pamiętać, że Świątek radzi sobie bardzo dobrze i możliwe, że ostatecznie i tak by to miejsce utrzymała. Co więcej, Świątek może... zmierzyć się z Osaką już w półfinale!

