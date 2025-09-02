Iga Świątek poznała rywalkę w ćwierćfinale US Open! Będzie wielki rewanż za straszny pogrom!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2025-09-02 5:46

Iga Świątek poznała rywalkę w ćwierćfinale US Open! Polka zagra z Amandą Anisimovą, która ograła łatwo 6:0, 6:3 Beatriz Haddad Maię. Świątek i Anisimova zagrały niedawno w jednostronnym finale Wimbledonu, w którym Polka zdemolowała Amerykankę 6:0, 6:0. Wtedy Anisimova nie poradziła sobie mentalnie z otoczką meczu i uległa rozpędzonej Świątek. Teraz będzie to zupełnie inne spotkanie.

Iga Świątek poznała rywalkę w ćwierćfinale US Open! Będzie wielki rewanż za straszny pogrom!

i

Autor: Wojciech Kubik
  • Iga Świątek zagra z Amandą Anisimovą w ćwierćfinale US Open.
  • Amerykanka pokonała Brazylijkę Beatriz Haddad Maię, a niedawno uległa Polce 0:6, 0:6 w finale Wimbledonu.
  • Anisimova wróciła do gry po przerwie spowodowanej problemami psychicznymi, ma rosyjskie korzenie.
  • Czy Amerykanka zrewanżuje się Polce za niedawną klęskę?

Iga Świątek zagra w ćwierćfinale US Open, a jej rywalką będzie Amanda Anisimova, która pokonała 6:0, 6:3 Brazylijkę Beatriz Haddad Maię. Polka i Amerykanka mają po 24 lata i znają się dobrze jeszcze z czasów juniorskich. W seniorskim tourze rozegrały jeden mecz, którego fanom Igi Świątek nie trzeba przypominać. Polka zdemolowała bezradną Amerykankę 6:0, 6:0 w finale tegorocznego Wimbledonu. Po tym spotkaniu załamana tenisistka z USA zalała się łzami.

Amanda Anisimova bardzo ceni i szanuje Igę Świątek. Przed finałem Wimbledonu została zapytana o Polkę i nie mogla jej się nachwalić. - Iga jest niesamowitą zawodniczką i była dla mnie inspiracją. Jej etyka pracy i wszystkie osiągnięcia były naprawdę inspirujące. Dlatego jestem pewna, że to będzie znowu niesamowity mecz i możliwość rywalizacji z tak niezwykłą zawodniczką będzie czymś wyjątkowym. Mam nadzieję, że uda mi się zaprezentować tenis wysokiej jakości i stoczyć walkę na korcie, ale po prostu wyjdę tam i będę cieszyć się każdą chwilą, starając się nie myśleć o tym, jaka jest stawka - powiedziała Amanda Anisimova o Idze Świątek.

Iga Świątek - Amanda Anisimova w ćwierćfinale US Open

Historia Amandy Anisimovej jest niesamowita. Tenisistka z Florydy wróciła do gry po długiej przerwie spowodowanej problemami psychicznymi. Zmagała się z wypaleniem i depresją. Po Wimbledonie zadebiutowała w Top-10 rankingu WTA, w którym zajmuje teraz 9. miejsce. Mająca rosyjskie korzenie Amerykanka ma ogromny talent i już dawno temu wróżono jej wielką karierę. W 2017 roku wygrała juniorski Roland Garros i już wtedy okrzyknięto ją "nową Marią Szarapową". Słynną Rosjankę przypominała stylem gry i wyglądem. Jest wysoka (180 cm), prezentuje agresywny tenis, a jej największa broń to potężny bekhend. Bardzo dobrze też serwuje. Jej ofensywny styl idealnie pasuje do szybkich kortów.

Poniżej galeria seksownych zdjęć Amandy Anisimovej.

Amanda Anisimova
35 zdjęć

Iga Świątek rywalizację w US Open zaczęła od zwycięstwa 6:1, 6:2 z Kolumbijką Emilianą Arango. W kolejnej rundzie pokonała z problemami 6:1, 4:6, 6:4 Holenderkę Suzan Lemans, a następnie okazała się lepsza od Rosjanki Anny Kalinskiej, wygrywając 7:6(2), 6:4. W 4. rundzie ograła 6:3, 6:1 Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową i powtórzyła już wynik sprzed roku, gdy odpadła z US Open właśnie w 1/4 finału.

Kiedy gra Iga Świątek w ćwierćfinale US Open? DATA kolejnego meczu

Mecz Iga Świątek - Amanda Anisimova w 1/4 finału US Open zostanie rozegrany w środę 3 września. Transmisje TV z US Open na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online w Eurosporcie Extra na platformach streamingowych Player i HBO Max.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
Iga Świątek mistrzynią Wimbledonu! | Super Tenis
Super Sport SE Google News
US OPEN
IGA ŚWIĄTEK