Sztab Igi Świątek komentuje sprawę występu w Polsce! Sytuacja jest skomplikowana

Świątek wystąpi w Polsce? "Żadne decyzje nie zapadły"

Iga Świątek po odpadnięciu z US Open w ćwierćfinale z pewnością musi poświęcić trochę czasu na odpoczynek. Polka grała przez parę tygodni niemal bez wytchnienia, a do tego zmagała się z pewnymi problemami ze stopą. Na tę chwilę nie ma dokładnego planu, na których imprezach pojawi się Iga Świątek w ostatnich miesiącach tego roku. W piątek, 5 września, pojawiły się jednak wieści na temat tego, że Polka planuje wziąć udział w rozgrywkach Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim, a informację tę podał senator Władysław Komornicki. Okazuje się jednak, że sytuacja wcale nie jest taka prosta.

Komornicki na łamach portalu echogorzowa.pl przekazał, że jeśli Świątek będzie zdrowa, to zagra w Gorzowie w połowie listopada. – Dzięki uprzejmości władz polskiego tenisa rozmawiałem w Warszawie z teamem Igi Świątek i otrzymałem informację, że nasza najlepsza tenisistka pojawi się w Gorzowie, o ile oczywiście będzie w pełni dyspozycji sportowej i nie będzie miała kontuzji – powiedział senator. Informację tę szybko jednak sprostowała PR menedżerka polskiej tenisistki.

W rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet” Daria Sulgostowska jasno podkreśliła, że takie decyzje w sztabie Igi Świątek jeszcze nie zapadły! – Jeśli chodzi o udział Igi Świątek w Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim w listopadzie, to nie zostały jeszcze podjęte żadne decyzje w tej sprawie. Jeśli takowe zostaną podjęte, to będziemy o tym informować – przekazała. Kibice muszą więc uzbroić się w cierpliwość co do występu Igi Świątek w naszym kraju.