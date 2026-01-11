United Cup: Kiedy finał Polska - Szwajcaria? O której grają dzisiaj Iga Świątek i Hurkacz?

Tenisowa reprezentacja Polski, z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem na czele, ponownie awansowała do finału United Cup.

Po pokonaniu USA w półfinale, Polacy zmierzą się ze Szwajcarią, reprezentowaną przez Stana Wawrinkę i Belindę Bencic.

Finał odbędzie się w niedzielę, 11 stycznia 2026 roku. Sprawdź, o której godzinie rozpocznie się to decydujące starcie i gdzie je obejrzeć!

Iga Świątek i Hubert Hurkacz znów zagrają w finale United Cup. Po zwycięstwach nad Niemcami (3-0) i Holandią (3-0) w fazie grupowej, w ćwierćfinale Biało-Czerwoni ograli również Australię (2-1), gospodarzy imprezy. W półfinale pokonali (2-1) reprezentację USA, rewanżując jej się za porażkę w ubiegłorocznym finale. Decydujący punkt dla Polaków znów zdobyli w mikście Katarzyna Kawa i Jan Zieliński.

Polska - Szwajcaria w finale United Cup

Tenisowa reprezentacja Polski w finale United Cup zagra ze Szwajcarią, która w pierwszym półfinale rozprawiła się z Belgią (2-1). Gwiazdy zespołu Helwetów do doświadczeni i utytułowani Stan Wawrinka (trzykrotny mistrz turniejów Wielkiego Szlema) oraz Belinda Bencic (mistrzyni olimpijska z Tokio). Szwajcarzy w znakomitym stylu wygrali mocną grupę, ogrywając Francję (3-0) i Włochów (2-1), a w ćwierćfinale pokonali Argentynę (2-1). Potem był wspomniany triumf nad Belgią w półfinale.

Iga Świątek zagra z Belindą Bencic, z którą toczyła zacięte boje. Bilans tej rywalizacji to 5-1 dla Polki, która w 2025 roku ograła Szwajcarkę dwa razy - 6:2, 6:0 w półfinale Wimbledonu i 7:6, 6:4 w Wuhan. Bencic to zawodniczka bardzo sprytna i doświadczona. Ostatnio Iga i Belinda grały w tej samej drużynie w pokazowych rozgrywkach w Chinach. - Wygląda na to, że Belinda gra naprawdę dobrze. Znamy się całkiem nieźle. Fajnie jest widzieć, jak świetnie sobie radzi po urodzeniu dziecka. Na pewno będzie to wyzwanie. Ona lubi grać szybko. Pierwsze dwie piłki w wymianach będą naprawdę ważne, bo uderza bardzo mocno. Postaram się być gotowa i sama narzucać warunki gry - powiedziała Iga Świątek.

Hubert Hurkacz zagra z blisko 41-letnim Stanem Wawrinką, który najlepsze lata ma za sobą, ale wciąż potrafi być bardzo groźny. Znak firmowy Szwajcara to kapitalny jednoręczny bekhend. Hurkacz i Wawrinka zagrali ze sobą tylko raz, w United Cup 2023. Polak wygrał 7:6, 6:4. - To będzie fajny mecz ze Stanem. Pokazał w tym turnieju niesamowity tenis. Oczywiście to jego ostatni rok na tourze. Naprawdę inspirujące jest patrzeć, jak gra, jak walczy. Będzie to przyjemne wyzwanie. Zdecydowanie się na to cieszę - stwierdził Hurkacz.

United Cup PREMIE: Iga Świątek zarobiła dużo więcej niż Hubert Hurkacz

Kiedy finał Polska - Szwajcaria w United Cup? O której godzinie?

Mecz Polska - Szwajcaria w finale United Cup zostanie rozegrany w niedzielę 11 stycznia 2026. Początek finału Polska - Szwajcaria o godzinie 7.30 polskiego czasu. Najpierw mecz Iga Świątek - Belinda Bencic, a potem Hubert Hurkacz - Stan Wawrinka. Później ewentualnie mikst. Transmisja TV na antenie Polsatu Sport 1.

Finał United Cup: Polska - Szwajcaria

I. Świątek - B. Bencic godz. 7.30

H. Hurkacz - S. Wawrinka po godz. 9

mikst

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie