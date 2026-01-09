Polska zmierzy się z USA w półfinale United Cup i będzie to rewanż za ubiegłoroczny finał.

Iga Świątek zagra z Coco Gauff, a Hubert Hurkacz zmierzy się z Taylorem Fritzem.

Sprawdź, kiedy półfinał Polska - USA i gdzie obejrzeć transmisję!

Iga Świątek i Hubert Hurkacz znów poprowadzili tenisową reprezentację Polski do półfinału United Cup. Po zwycięstwach nad Niemcami (3-0) i Holandią (3-0) w fazie grupowej, w ćwierćfinale Biało-Czerwoni ograli również Australię, gospodarzy imprezy. Decydujący punkt zdobyli w mikście Katarzyna Kawa i Jan Zieliński!

Mecz Polska - USA to rewanż za ubiegłoroczny finał, w którym nasi tenisiści ulegli Amerykanom. Iga Świątek przegrała wtedy 4:6, 4:6 z Coco Gauff, a Hubert Hurkacz uległ 4:6, 7:5, 6:7 Taylorowi Frizowi. Broniący tytułu tenisiści z USA w tej edycji United Cup też prezentują się bardzo dobrze. Wygrali grupę, ogrywając Argentynę (2-1) i Hiszpanię (2-1), a w dramatycznym ćwierćfinale ograli (2-1) Grecję.

Polska - USA w półfinale United Cup

Iga Świątek i Coco Gauff grały ze sobą aż 15 razy. Bilans tej rywalizacji to 11-4 dla starszej o 3 lata Polki, która długo była prawdziwą zmorą ciemnoskórej Amerykanki. Ostatnio jednak role się odwróciły. Aż trzy mecze z rzędu wygrała Coco Gauff (w WTA Finals 2024, United Cup 2025 i w WTA Madryt 2025), nie tracąc w tych pojedynkach ani jednego seta.

Hubert Hurkacz i Taylor Fritz grali ze sobą sześć razy, a bilans tej rywalizacji to 4-2 dla Amerykanina, który w rankingu ATP zajmuje obecnie 9. miejsce.

Kiedy półfinał Polska - USA w United Cup? O której godzinie?

Mecz Polska - USA w United Cup zostanie rozegrany w sobotę 10 stycznia 2026. Początek meczu Polska - USA o godzinie 7.30 polskiego czasu. Najpierw mecz Hubert Hurkacz - Taylor Fritz, a potem Iga Świątek - Coco Gauff. Transmisja TV na Polsacie Sport 1.

Polska - USA

H. Hurkacz - T. Fritz godz. 7.30

I. Świątek - C. Gauff nie przed godz. 9

mikst

