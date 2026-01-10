United Cup: Kiedy mecz Polska - USA? O której grają dzisiaj Iga Świątek i Hurkacz?

Polscy tenisiści zagrają dzisiaj w półfinale United Cup, a ich rywalem będzie reprezentacja USA. Iga Świątek znów zatem zagra z Coco Gauff, a Hubert Hurkacz zmierzy się z Taylorem Fritzem. To rewanż za ubiegłoroczny finał, w którym Polacy przegrali z Amerykanami 0-2. Sprawdź, kiedy mecz Polska - USA w półfinale United Cup.

i Autor: Rick Rycroft/ Associated Press