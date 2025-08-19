Zagraniczne media o triumfie Igi Świątek. Zwrócili uwagę na jeden, istotny szczegół

Iga Świątek wygrała w Cincinnati. Tak piszą zagraniczne media

Kolejne zwycięstwo w karierze Igi Świątek w turnieju rangi WTA 1000 nie przeszło bez echa za oceanem. Polka, która w finale Cincinnati Open ograła Jasmine Paolini 7:5, 6:4, wróciła na drugie miejsce światowego rankingu i wysłała jasny sygnał przed zbliżającym się US Open. „To najważniejsza rozgrzewka przed Nowym Jorkiem – a Iga właśnie ją wygrała. Uważajcie na mnie!” – komentuje prestiżowy „The Athletic”, należący do „New York Timesa”.

Amerykańskie media podkreślają, że choć Świątek nie zagrała perfekcyjnie, to jej determinacja i zdolność do reagowania w najtrudniejszych momentach są imponujące. Paolini wracała do gry i przełamywała Polkę, ale ostatecznie to liderka światowego tenisa kończyła mecz asem, po czym w euforii cisnęła rakietą o kort i radośnie skakała. „To był jej pierwszy triumf na twardej nawierzchni od Indian Wells i 11. w turnieju WTA 1000. Ma już sześć tytułów wielkoszlemowych, a teraz znowu jest w gazie” – zauważa „The Athletic”.

Sports Illustrated: Wielka radość z gry Igi Świątek!

„Sports Illustrated” w swojej relacji zachwyca się atmosferą wokół Świątek i jej radością z gry. „Lato imienia Igi trwa” – pisze redakcja, przypominając, że po wygranej na Wimbledonie Polka błyskawicznie dorzuciła kolejny tytuł. Ich zdaniem triumf w Ohio pokazuje, że w Nowym Jorku Świątek będzie kandydatką numer jeden. Problem? Nie ma czasu na świętowanie. Tuż po finale musiała wsiąść w samolot i ruszyć na US Open, gdzie już nazajutrz zaplanowany ma mecz miksta z Casperem Ruudem.

W tonie zachwytu wypowiada się także MSN.com, nazywając jej powrót do formy „oszałamiającym”. Jeszcze w czerwcu Polka była dopiero ósma w rankingu i wydawało się, że na mączce straciła dawną pewność. Ale potem nadeszło przełamanie – najpierw Wimbledon, teraz Cincinnati. Dzięki triumfowi w Ohio Świątek wskoczyła na 2. miejsce i zapewniła sobie, że z Aryną Sabalenką może się spotkać najwcześniej w finale US Open. A to ogromny handicap. Portal wylicza też, że z 11 tytułami WTA 1000 Polka wyprzedziła już Victorię Azarenkę, a przed nią została tylko Serena Williams (13).

AP: WTA Cincinnati długo nie leżał Idze Świątek

Associated Press zwraca uwagę, że to pierwszy w historii tytuł Świątek w Cincinnati – turnieju, który długo jej nie leżał. W dwóch ostatnich sezonach odpadała tam z późniejszymi mistrzyniami: Coco Gauff i Sabalenką. Teraz sama została królową kortów w Ohio, co według AP jest dobrym omenem przed Nowym Jorkiem.

Nie wszystkie amerykańskie media były jednak równie entuzjastyczne. „Wall Street Journal” i „USA Today” o wyczynie Świątek nie wspomniały ani słowem. W serwisie tego drugiego nie ma nawet zakładki „tenis”.