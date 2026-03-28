Znany trener ostro o zespole Igi Świątek: "Totalny jarmark!"

Znany trener tenisa, Paweł Strauss, ostro ocenia zespół Igi Świątek, nazywając panującą w nim atmosferę "totalnym jarmarkiem".

Strauss uważa, że brak radości i widoczne spięcie u Świątek to efekt problemów w jej teamie, gdzie brakuje spokoju i jasnego lidera.

Według trenera, to zamieszanie i wzajemne krzyki nie sprzyjają dobrej grze polskiej tenisistki.

Czy Iga Świątek zmieni swój sztab? Kto mógłby zaprowadzić porządek i spokój w jej zespole?

Paweł Strauss to doświadczony i ceniony trener tenisa. Od 40 lat współpracuje głównie z zawodnikami skandynawskimi. Pod jego okiem trenowali m.in. Thomas Enqvist, Magnus Larsson, Andreas Vinciguerra, Robert Lindstedt, Jonas Bjoerkman czy Casper Ruud. Ostatnio przez kilka lat współpracował z Brytyjczykiem polskiego pochodzenia Janem Choińskim. Zna się m.in. z Wimem Fissette’em, byłym już trenerem Igi Świątek.

Legenda pracowała z Fissettem. Tak ocenia jego rozstanie ze Świątek, mocne słowa

- Znam Fissette’a od wielu lat. On miał doskonałe rezultaty z niemal wszystkimi zawodniczkami, które trenował, a jego podopieczne w czasie ich współpracy zdobyły siedem tytułów wielkoszlemowych. Gdy Świątek zaczynała z nim pracować, wydawał się najlepszym kandydatem na wieloletnią współpracę. Jednak coś tam "nie zagrało", co było bardzo widoczne, zwłaszcza w ostatnich miesiącach - powiedział Paweł Strauss w rozmowie z PAP.

Iga Świątek leci do Hiszpanii po nowego trenera! Wkrótce ważny komunikat!

Zdaniem Pawła Straussa, tenisiści odnoszą zwycięstwa i sukcesy, gdy grają swobodnie, na luzie i odczuwają radość z tego, co robią. Niestety, w grze Igi Świątek tej radości nie było ostatnio widać. Za to bardzo łatwo można było dostrzec jej ogromny stres.

- W grze Igi w ostatnich miesiącach tej radości nie było widać. Jest spięta, popełniane błędy powodują jej frustrację i wzrost negatywnych emocji. Do tego team jej nie pomagał w takich momentach. Tam nie było spokoju i luzu, jak chociażby w zespole Carlosa Alcazara. Ponadto, podczas meczów, zawodnikowi czy zawodniczce powinna podpowiadać jedna osoba. I powinien nią być główny trener. Natomiast w sztabie Świątek panuje totalny jarmark. Tam wszyscy krzyczą i nie wiadomo, kto jest najważniejszy. Iga do nich też krzyczy, a to nie sprzyja dobrej grze – analizował Paweł Strauss.

Nowy trener Igi Świątek już wkrótce! Maciej Ryszczuk zdradza szczegóły!

Według doświadczonego szkoleniowca trudno mówić o konkretnych nazwiskach trenerów, którzy mogliby pomóc polskiej tenisistce.

- Powinien być to jednak ktoś, kto zaprowadzi porządek w całym teamie i przede wszystkim wprowadzi spokój podczas meczów – podkreślił Paweł Strauss.

