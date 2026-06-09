Arka nie wystraszyła się Dzików! Płynie po brązowy medal

Koszykarze Arki Gdynia zrobili pierwszy krok po brązowy medal Orlen Basket Ligi, pokonując Dziki Warszawa w zaciętym meczu.

Gdynianie wypracowali pięciopunktową przewagę przed rewanżem, dzięki skuteczności duetu Barrett-Okauru, choć trener Arki spodziewa się trudnego starcia w stolicy.

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Arka dobre rozpoczęła spotkanie przed własną widownią. Wygrała dwie pierwsze kwarty i w efekcie na przerwę schodziła z przewagą dwunastu punktów. Jednak w drugiej części zespół Dziki pokazał inne oblicze i naciskał na Gdynian. Do niego należała trzecia i czwarta kwarta, ale w sumie odrobił w nich tylko siedem punktów. W Arce najskuteczniejszy był duet: Luke Barrett - Michael Okauru. Każdy z nich rzucił po 18 punktów.

- Chciałbym pogratulować moim zawodnikom - powiedział Mantas Cesnauskis. - Jestem z nich dumny przez cały sezon. Wymagam od nich bardzo dużo, ale oni dają radę. Nawet gdy straciliśmy po dwóch minutach Milana, to pokazali charakter. Wygraliśmy przeciwko dobrej drużynie i mamy pięć punktów przewagi. Oczywiście to nic nie znaczy, mały kroczek jest zrobiony - stwierdził.

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Szkoleniowiec Arki zdaje sobie sprawę, że w stolicy Dziki zrobią wszystko, aby wygrać i sięgnąć po trzecie miejsce.

- W Warszawie będzie inny mecz - przekonywał Cesnauskis. - Musimy być gotowi fizycznie, nie robić strat, kontynuować swoją obronę i ograniczyć ich szybki atak. Mam nadzieję, że to zrobimy i będziemy mieli szansę powalczyć o brązowy medal - dodał Litwin.

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Optymistą jest także kapitan Adam Hrycaniuk, który zdobył dwa punkty.

- Cieszymy się, że wygraliśmy, ale w układzie walki o brąz w dwumeczu trzeba zdobyć więcej punktów - zaznaczył Hrycaniuk. - Mam nadzieję, że wytrzymamy fizycznie. Bałem się, że po Zielonej Górze ciężko będzie nam zareagować i wrócić w swoje rytmy. Ale graliśmy całkiem przyzwoicie. Mieliśmy sporo strat i to trochę wypaczyło przewagę, którą wypracowaliśmy. Dziki robiły swoje w obronie i zmuszały nas do strat. Stąpamy twardo po ziemi. Wiemy, jak ciężki teren nas czeka w Warszawie. Wierzę w to, że dobrze zareagujemy i przygotujemy się - zadeklarował.

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- Nie graliśmy zbyt solidnie w pierwszej połowie - ocenił Marco Legovich. - To nie był najlepszy okres gry w naszym wykonaniu. W drugiej połowie zaprezentowaliśmy się lepiej, ale jednak nie był to na tyle solidny występ, żeby odnieść zwycięstwo. Mamy kilka detali do poprawienia. Nie można popełniać strat i głupich fauli. W końcówce zmniejszyliśmy przewagę Arki do pięciu punktów. Ale gospodarze odnieśli w pełni zasłużoną wygraną - podkreślił trener Dzików.

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🔥 @ArkaGdyniaKosz wygrywa z @dzikiwarszawa w pierwszym meczu o brązowe medale ORLEN Basket Ligi - ma pięć punktów przewagi przed rewanżem!#plkpl @GrupaORLEN pic.twitter.com/YI3nO4zD6M— ORLEN Basket Liga (@PLKpl) June 9, 2026

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