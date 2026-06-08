Dziki Warszawa celują w brąz. Rozbiją Arkę Gdynia?

Warszawskie Dziki, po historycznym awansie do fazy play-off, stają przed szansą na zdobycie brązowego medalu Orlen Basket Ligi.

W decydującej walce o podium, warszawska drużyna zmierzy się z Arką Gdynia, rozpoczynając dwumecz od jutrzejszego starcia.

Czy kluczowi zawodnicy zapewnią Dzikom historyczny sukces?

W ćwierćfinale zespół Dzików wyeliminował Trefl Sopot. W półfinale nie dał rady Legii.

- Zabrakło skuteczności - tłumaczył Grzegorz Kamiński w Polsacie Sport. - Dobrze graliśmy, po prostu rzuty nie wpadały. Nie zdołaliśmy przełamać złej passy rzutowej. Do tego parę przegranych 1 na 1 i trzeba przyznać, że trochę spuściliśmy głowę. W drugiej połowie ciężko było dogonić. Mieliśmy swój moment, ale to nie wystarczyło - podsumował występ w derbach Warszawy.

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Zawodnikom Dzików marzy się wywalczenie brązowego medalu. Wiele będzie zależało, jak skuteczni będą Landrius Horton czy Darnell Edge.

- Walka trwa, bo gramy o trzecie miejsce - tłumaczył Kamiński. - To jest duży sukces. Myślę, że motywacji nam nie zabraknie. Lubię grać w Gdyni, więc bardzo z tego się cieszę - przyznał gracz Dzików.

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Arka za to uporała się ze Śląskiem, ale została pokonana przez Zastal.

- Nie zwieszamy głów – zapewniał Kamil Łączyński w Polsacie Sport. - Powiedzieliśmy sobie, że ten sezon już jest wspaniały, a może być jeszcze lepszy. Musimy nabrać wiary w siebie i zagrać o brązowy medal – przekonywał.

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