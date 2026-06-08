Arka Gdynia postraszy Dziki Warszawa? Walka o brązowy medal Orlen Basket Ligi

Koszykarze Arki i Dzików staną do zaciętej rywalizacji o brązowy medal Orlen Basket Ligi.

Mimo porażek w półfinałach, obie drużyny wykazują ogromną determinację, a ich trenerzy podkreślają, że stawką jest godne zakończenie sezonu.

Kto okaże się bardziej bystry i zdeterminowany, by zdobyć upragniony brąz i zakończyć sezon na podium?

🎙️ Kamil Łączyński jest pełen optymizmu i nadziei przed dwoma decydującymi spotkaniami sezonu 25/26! ✊🏻"Nie będzie to łatwa przeprawa, ale jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do tych meczów pod względem taktycznym. Na ten moment wszyscy są zdrowi i gotowi do walki, więc mamy… pic.twitter.com/ZpJ9Am3THQ— AMW Arka Gdynia (@ArkaGdyniaKosz) June 8, 2026

Arka potrafiła podnieść się w ćwierćfinale ze Śląskiem, ale z Zastalem była już bezradna.

- Jestem dumny z zawodników, bo mieliśmy problemy zdrowotne - tłumaczył Mantas Cesnauskis po trzecim spotkaniu z Zastalem. - Nie weszliśmy dobrze w mecz. Później rozkręcaliśmy się. Mieliśmy swoje szanse. Walczyliśmy, pokazaliśmy dobrą twarz - stwierdził.

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Trener Arki jest przekonany, że jego podopieczni zdołają się podnieść po starciach z Zastalem. Docenia także klasę Dzików,

- Będziemy gotowi walczyć o brązowy medal. Dziki to charakterny zespół, który pokazuje to przez cały sezon - ocenił wtedy Cesnauskis.

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Dziki rozgrywają najlepszy sezon w historii klubu. Debiutują w play-off, a teraz obecne rozgrywki mogą zakończyć na trzecim miejscu, co będzie ogromnym sukcesem dla warszawskiej drużyny.

- Musimy utrzymać pewność siebie i powalczyć o brązowy medal - tłumaczył Darnell Edge po rywalizacji z Legią. - Trzeba być dumnym ze wszystkiego, co osiągnęliśmy w tym sezonie. To jeszcze nie koniec. Po prostu wkładamy wszystko, co mamy w ostatni tydzień i próbujemy zdobyć brąz - przyznał amerykański rozgrywający Dzików.

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Trener Dzików Marco Legovich był zawiedziony tym, że nie udało się zaskoczyć Legii i awansować do finału. Włoski szkoleniowiec wierzy w drużynę i w to, że wywalczy z nią trzecie miejsce.

- Myślę, że nawet dla Arki, to nie będzie zwykłe spotkanie - powiedział Marco Legovich po trzecim spotkaniu z Legią. - W sezonie prowadzimy z nimi 2-0. To jest po prostu kolejny mały turniej. Ten, kto będzie bystrzejszy, żeby zrozumieć, jak działać, i będzie w najlepszej kondycji fizycznej, to będzie miał szanse na zdobycie medalu - prognozował trener Dzików.

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